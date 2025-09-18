Beller fordert Trendwende - Hiobsbotschaften für FCD & Teisbach

Am 12. Spieltag der Landesliga Mitte geht der mittlerweile souveräne Spitzenreiter SpVgg Landshut als klarer Favorit in das Duell gegen den 1. FC Bad Kötzting. Der Rangzweite SSV Eggenfelden steht beim SV Etzenricht vor einer unbequemen, aber lösbaren Auswärtsaufgabe. Der 1. FC Passau spekuliert gegen den FC Tegernheim mit einem Heimerfolg. Erstmals in ihrer Vereinshistorie kreuzen der FC Dingolfing und die DJK Vornbach die Klingen. Die BMW-Städter haben allerdings mit Angreifer Fabian Prebeck-Sanchez einen weiteren Langzeitausfall zu beklagen.
Auch der Dingolfinger Stadtrivale FC Teisbach hat vor dem Duell gegen den hochgehandelten SV Schwandorf-Ettmannsdorf eine bittere Pille zu schlucken, denn mit Jonas Schreiner hat es einen Schlüsselspieler des Aufsteigers am Sprunggelenk erwischt. Der TSV Seebach will nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückfinden und daheim gegen den FC Kosova Regensburg dreifach punkten.
Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Wir wollen den Sieg gegen Seebach bestätigen und dementsprechend auch aus Passau Punkte mit nach Hause nehmen. Passau ist mittlerweile eine gestandene Landesliga-Mannschaft und hat eine sehr gute Defensive. Von daher gilt es die wenigen Chancen zu nutzen und in der Defensive selbst wieder wenig zuzulassen.“
Personalien: Der Engpass der vergangenen Wochen geht langsam zu Ende, weil die Urlaubszeit vorbei ist. Max Materne und Qlirim Beqaj kehrten schon beim letzten Spiel wieder in den Kader zurück. Johannes Bierlmeier, Tobias Schwarzmeier und Benedikt Albrecht werden nach wie vor als Langzeitverletzte gelistet.
Personalien: Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab, denn der formstarke Fabian Prebeck-Sanchez hat sich in Roding an der Schulter verletzt und wird seinen Farben mehrere Wochen fehlen. Korbinian Stuckenberger hat sich für die kommenden drei Wochen in die USA verabschiedet. Kader-Rückkehrer gibt es keine.
Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Nach dem Dreier am vergangenen Wochenende können wir ohne Druck nach Dingolfing - eine Mannschaft mit viel Qualität - fahren und dort befreit aufspielen. Auswärts haben wir noch viel Luft nach oben und werden versuchen, zumindest den obligatorischen Auswärtspunkt mit nach Vornbach zu nehmen."
Personalien: Neben den Dauerpatienten um Spielführer Daniel Fuchs kann auch Lukas Spannbauer nicht mitwirken. Außerdem gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.
Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Die sehr wichtige Partie in Ettmannsdorf konnten wir mit viel Energie und Kaltschnäuzigkeit in beiden Sechzehnern auf unsere Seite ziehen. Im Heimspiel gegen Bad Kötzting müssen wir uns auf einen intensiven Gegner, dessen Tabellenstand nicht seinem wahren Leistungsvermögen entspricht, einstellen. Dennoch wollen wir mit aller Macht auf eigenem Platz unsere positive Serie weiter ausbauen.
Personalien: Von den Langzeitausfällen sind Spielertrainer Sebastian Maier und Torwart Andreas Steer mit Sicherheit noch nicht dabei. Des Weiteren fehlen Simon Kirmeier, Kilian Dietrich und Jannik Hoffedank. Das Mitwirken von Torjäger Kenneth Sigl, Dominik Weiß und Lucas Biberger, der unter Umständen ein Comeback geben könnte, ist noch fraglich.
Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Am Samstag erwartet uns die schwere Auswärtspartie bei der SpVgg Landshut. Der Spitzenreiter ist bislang seiner Rolle gerecht geworden und konnte seine Spiele meist überzeugend gewinnen. Um in Landshut bestehen zu können, müssen wir alle an unsere Leistungsgrenze gehen. Nur so ist es möglich, dort für eine Überraschung zu sorgen.“
Personalien: Dem Verletztenlazarett um Franz Brandl und Andreas Kussinger gehört nun auch Felix Baumann an, den es am Knöchel erwishct hat. Ob Christoph Schwander, Kilian Ettl, Simon Schneider und Jeremias Burkhardt auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein werden, entscheidet sich erst noch.
Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Das Heimspiel gegen Bogen ist ein so genanntes Sechs-Punkte-Spiel. Nach dem Auswärtspunkt in Kötzting hat die Mannschaft großes Selbstvertrauen und wird gegen Bogen alles versuchen, einen Heimdreier einzufahren. Schon im Training in dieser Woche ist zu erkennen, dass das Team am Samstag viel vorhat.“
Personalien: Trainer Simon Sigl kann auf den gleichen Kader wie zuletzt zurückgreifen. Kapitän und Stammkeeper Fabian Fuchs feierte bei der zweiten Mannschaft nach langer Verletzungspause ein Comeback. Dabei sah er allerdings Rot und muss deshalb eine erneute Zwangspause einlegen.
Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Das Unentschieden gegen Etzenricht hat uns wehgetan. Allerdings haben wir uns einen Sieg aufgrund einer über weite Strecken katastrophalen Leistung nicht verdient. In Bad Abbach brauchen wir Punkte. Das wird schwierig, weil der Gegner gut in die Saison gekommen ist. Wir werden wieder ganz anders auftreten müssen, um etwas mitnehmen zu müssen. Brauchen mehr Willen, Zweikampfstärke und müssen viel agiler sein."
Personalien: Alexander Knipf, Jonas Gmeinwieser, Mateo Jerkovic und Tobias Haumer stehen nicht zur Verfügung.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Durch den Umstand, dass mit Eggenfelden eine absolute Spitzenmannschaft auf uns zu kommt, hätten wir ausnahmsweise nichts gegen ein erneutes Unentschieden einzuwenden. Grundsätzlich gilt für uns, wieder vollsten Einsatz zu zeigen, um das Spiel möglichst offen halten zu können und immer wieder Nadelstiche zu setzen.“
Personalien: Es gibt aktuell vier Fragezeichen. Ob Nick Sperlich nach seiner Zerrung wieder fit ist, erscheint unklar. Kapitän Andy Koppmann musste in Bogen angeschlagen in der Halbzeit raus - Mitwirken ungewiss. Auf der Kippe stehen außerdem Lukas Riebel und Bastian Strehl.
Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Mit dem Auswärtsspiel beim SV Etzenricht erwartet uns ein hartes Stück Arbeit. Der Gegner ist bereits seit sechs Spielen in Folge ohne Niederlage und drängt auf den ersten Sieg. Wenn wir beim SVE bestehen wollen, müssen wir mit vollem Engagement und Einsatz antreten sowie unsere Spielidee durchbringen."
Personalien: Nicht im Kader dabei sind Yannick Doriat, Acer Kesiku, Bernhardt Maier und der rotgesperrte Kapitän Simon Schie.
Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Nach den beiden Unentschieden in unseren letzten Heimspielen geht es nun zu einem der Top-Teams der Landesliga Mitte. Wir haben uns das Spiel in Tegernheim angeschaut und gehen davon aus, dass der TSV Seebach mit einer Menge Wut im Bauch ins Spiel gehen wird. Trotzdem: Unsere Jungs sind topmotiviert und haben hervorragend trainiert, deshalb brauchen wir uns vor keinem Team zu verstecken. Sollten wir von der ersten Minute an unser Konzept durchziehen, dürfte es eine schöne Heimfahrt werden.“
Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es definitiv eine Veränderung: Leistungsträger Emiljano Hidri hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ob der angeschlagene Kapitän Lirim Gashi auflaufen kann, entscheidet sich derweil erst beim Abschlusstraining.
Personalien: Gegenüber der Vorwoche kehrt Alexander Rauscher in den Kader zurück. Spielgestalter Jonas Schreiner hat sich in Vornbach am Sprunggelenk verletzt und wird dem Team bis auf Weiteres fehlen.
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Trotz einer ordentlichen Leistung gegen den Spitzenreiter aus Landshut standen wir am Ende erneut ohne dreifachen Punktgewinn da. Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Daher müssen wir alles versuchen, am Sonntag die drei Punkte aus Teisbach mitzunehmen. Wir wissen aber, dass das keine leichte Aufgabe wird. Definitiv werden wir den Gegner nicht am Tabellenstand oder der aktuellen Punktzahl messen. Schaut man sich das Auswärtsspiel von Teisbach in Burglengenfeld oder das letzte Heimspiel gegen Roding an, dann weiß man ganz klar, was einen am kommenden Sonntag erwartet. Hinzu kommt, das der FC Teisbach immer über eine große Zuschauerresonanz in den Heimspielen verfügt. Das macht es auch nicht einfacher. Nichtsdestotrotz wollen wir mit einer guten und konzentrierten Defensivarbeit sowie einer möglichst guten Chancenverwertung den Auswärtsdreier mitnehmen.“
Personalien: Balthasar Sabadus wird wegen Krankheit ausfallen, Tobias Jobst wegen seiner anhaltenden Knieprobleme. Hinter dem Mitwirken von Timo Vollath steht noch ein Fragezeichen. Überdies bestreitet die zweite Mannschaft zeitgleich ebenfalls ein wichtiges Spiel. Aus diesem Grund wird vermutlich der ein oder andere Spieler aus der U19 einen Kaderplatz erhalten.