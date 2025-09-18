 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
Nach zwei Niederlagen am Stück zählt für Seebachs Coach Wolfgang Beller gegen den FC Kosova Regensburg nur ein Heimsieg
Nach zwei Niederlagen am Stück zählt für Seebachs Coach Wolfgang Beller gegen den FC Kosova Regensburg nur ein Heimsieg – Foto: Felix Schmautz

Beller fordert Trendwende - Hiobsbotschaften für FCD & Teisbach

12. Spieltag: Tabellenführer Landshut empfängt Bad Kötzting +++ Bogens Coach erwartet in Bad Abbach deutliche Leistungssteigerung +++ Eggenfelden gastiert in Etzenricht

Landesliga Mitte

Am 12. Spieltag der Landesliga Mitte geht der mittlerweile souveräne Spitzenreiter SpVgg Landshut als klarer Favorit in das Duell gegen den 1. FC Bad Kötzting. Der Rangzweite SSV Eggenfelden steht beim SV Etzenricht vor einer unbequemen, aber lösbaren Auswärtsaufgabe. Der 1. FC Passau spekuliert gegen den FC Tegernheim mit einem Heimerfolg. Erstmals in ihrer Vereinshistorie kreuzen der FC Dingolfing und die DJK Vornbach die Klingen. Die BMW-Städter haben allerdings mit Angreifer Fabian Prebeck-Sanchez einen weiteren Langzeitausfall zu beklagen.

Auch der Dingolfinger Stadtrivale FC Teisbach hat vor dem Duell gegen den hochgehandelten SV Schwandorf-Ettmannsdorf eine bittere Pille zu schlucken, denn mit Jonas Schreiner hat es einen Schlüsselspieler des Aufsteigers am Sprunggelenk erwischt. Der TSV Seebach will nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückfinden und daheim gegen den FC Kosova Regensburg dreifach punkten.

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
14:00


Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Nach drei sieglosen Spielen in Folge ist die Zielsetzung für das Heimspiel gegen Tegernheim ganz klar: Wir wollen den Dreier in Passau behalten. Gerade zu Hause erwarten wir von unserer Mannschaft, dass sie mit Energie, Überzeugung und Spielfreude auftritt. Tegernheim hat sich mittlerweile gut in der Liga eingefunden – sechs Punkte aus den letzten drei Partien sprechen eine klare Sprache. Der Sieg gegen Seebach war ein echter Achtungserfolg und zeigt, dass wir auf einen guten Gegner treffen werden."

Personalien: Die Hausherren können nahezu aus dem Vollen schöpfen und können auf den gleichen Kader wie in der Vorwoche zurückgreifen.


Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Wir wollen den Sieg gegen Seebach bestätigen und dementsprechend auch aus Passau Punkte mit nach Hause nehmen. Passau ist mittlerweile eine gestandene Landesliga-Mannschaft und hat eine sehr gute Defensive. Von daher gilt es die wenigen Chancen zu nutzen und in der Defensive selbst wieder wenig zuzulassen.“

Personalien: Der Engpass der vergangenen Wochen geht langsam zu Ende, weil die Urlaubszeit vorbei ist. Max Materne und Qlirim Beqaj kehrten schon beim letzten Spiel wieder in den Kader zurück. Johannes Bierlmeier, Tobias Schwarzmeier und Benedikt Albrecht werden nach wie vor als Langzeitverletzte gelistet.




Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
16:00


Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Vornbach hat sich schnell und bemerkenswert in der Landesliga akklimatisiert. Eine Mannschaft mit einem Top-Teamspirit, sehr guten Einzelspielern und einem Trainer, der von außen viel Feuer reinbringt. Das wird für uns erneut eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die wir aber selbstbewusst in Angriff nehmen. Unsere Leistungen sind trotz der schwierigen Personalsituation absolut in Ordnung. Gegen Vornbach wollen wir ein gutes Spiel machen und die Punkte in Dingolfing behalten.“

Personalien: Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab, denn der formstarke Fabian Prebeck-Sanchez hat sich in Roding an der Schulter verletzt und wird seinen Farben mehrere Wochen fehlen. Korbinian Stuckenberger hat sich für die kommenden drei Wochen in die USA verabschiedet. Kader-Rückkehrer gibt es keine.



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Nach dem Dreier am vergangenen Wochenende können wir ohne Druck nach Dingolfing - eine Mannschaft mit viel Qualität - fahren und dort befreit aufspielen. Auswärts haben wir noch viel Luft nach oben und werden versuchen, zumindest den obligatorischen Auswärtspunkt mit nach Vornbach zu nehmen."

Personalien: Neben den Dauerpatienten um Spielführer Daniel Fuchs kann auch Lukas Spannbauer nicht mitwirken. Außerdem gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.



Mittelfeld-Lenker Lucas Stallmeier kehrt in das Aufgebot der DJK Vornbach zurück
Mittelfeld-Lenker Lucas Stallmeier kehrt in das Aufgebot der DJK Vornbach zurück – Foto: Robert Geisler




Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
1. FC Bad Kötzting
1. FC Bad KötztingBad Kötzting
15:00


Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Die sehr wichtige Partie in Ettmannsdorf konnten wir mit viel Energie und Kaltschnäuzigkeit in beiden Sechzehnern auf unsere Seite ziehen. Im Heimspiel gegen Bad Kötzting müssen wir uns auf einen intensiven Gegner, dessen Tabellenstand nicht seinem wahren Leistungsvermögen entspricht, einstellen. Dennoch wollen wir mit aller Macht auf eigenem Platz unsere positive Serie weiter ausbauen.

Personalien: Von den Langzeitausfällen sind Spielertrainer Sebastian Maier und Torwart Andreas Steer mit Sicherheit noch nicht dabei. Des Weiteren fehlen Simon Kirmeier, Kilian Dietrich und Jannik Hoffedank. Das Mitwirken von Torjäger Kenneth Sigl, Dominik Weiß und Lucas Biberger, der unter Umständen ein Comeback geben könnte, ist noch fraglich.


Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Am Samstag erwartet uns die schwere Auswärtspartie bei der SpVgg Landshut. Der Spitzenreiter ist bislang seiner Rolle gerecht geworden und konnte seine Spiele meist überzeugend gewinnen. Um in Landshut bestehen zu können, müssen wir alle an unsere Leistungsgrenze gehen. Nur so ist es möglich, dort für eine Überraschung zu sorgen.“

Personalien: Dem Verletztenlazarett um Franz Brandl und Andreas Kussinger gehört nun auch Felix Baumann an, den es am Knöchel erwishct hat. Ob Christoph Schwander, Kilian Ettl, Simon Schneider und Jeremias Burkhardt auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein werden, entscheidet sich erst noch.



Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Bad Abbach
TSV Bad AbbachBad Abbach
TSV Bogen
TSV BogenBogen
16:00


Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Das Heimspiel gegen Bogen ist ein so genanntes Sechs-Punkte-Spiel. Nach dem Auswärtspunkt in Kötzting hat die Mannschaft großes Selbstvertrauen und wird gegen Bogen alles versuchen, einen Heimdreier einzufahren. Schon im Training in dieser Woche ist zu erkennen, dass das Team am Samstag viel vorhat.“

Personalien: Trainer Simon Sigl kann auf den gleichen Kader wie zuletzt zurückgreifen. Kapitän und Stammkeeper Fabian Fuchs feierte bei der zweiten Mannschaft nach langer Verletzungspause ein Comeback. Dabei sah er allerdings Rot und muss deshalb eine erneute Zwangspause einlegen.



Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Das Unentschieden gegen Etzenricht hat uns wehgetan. Allerdings haben wir uns einen Sieg aufgrund einer über weite Strecken katastrophalen Leistung nicht verdient. In Bad Abbach brauchen wir Punkte. Das wird schwierig, weil der Gegner gut in die Saison gekommen ist. Wir werden wieder ganz anders auftreten müssen, um etwas mitnehmen zu müssen. Brauchen mehr Willen, Zweikampfstärke und müssen viel agiler sein."


Personalien: Alexander Knipf, Jonas Gmeinwieser, Mateo Jerkovic und Tobias Haumer stehen nicht zur Verfügung.


Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
16:00


Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Durch den Umstand, dass mit Eggenfelden eine absolute Spitzenmannschaft auf uns zu kommt, hätten wir ausnahmsweise nichts gegen ein erneutes Unentschieden einzuwenden. Grundsätzlich gilt für uns, wieder vollsten Einsatz zu zeigen, um das Spiel möglichst offen halten zu können und immer wieder Nadelstiche zu setzen.“

Personalien: Es gibt aktuell vier Fragezeichen. Ob Nick Sperlich nach seiner Zerrung wieder fit ist, erscheint unklar. Kapitän Andy Koppmann musste in Bogen angeschlagen in der Halbzeit raus - Mitwirken ungewiss. Auf der Kippe stehen außerdem Lukas Riebel und Bastian Strehl.



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Mit dem Auswärtsspiel beim SV Etzenricht erwartet uns ein hartes Stück Arbeit. Der Gegner ist bereits seit sechs Spielen in Folge ohne Niederlage und drängt auf den ersten Sieg. Wenn wir beim SVE bestehen wollen, müssen wir mit vollem Engagement und Einsatz antreten sowie unsere Spielidee durchbringen."

Personalien: Nicht im Kader dabei sind Yannick Doriat, Acer Kesiku, Bernhardt Maier und der rotgesperrte Kapitän Simon Schie.




So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
FC Kosova Regensburg
FC Kosova RegensburgFC Kosova
14:00live


Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Die Niederlage in Tegernheim war komplett unnötig und war rein selbstverschuldet. Wir haben dem Gegner das Siegtor mehr oder weniger aufgelegt und es nicht geschafft, vorne unsere Möglichkeiten - in den ersten 30 Minuten hatten wir drei ganz klare Dinger - zu verwerten. Gegen Kosova Regensburg müssen wir wieder in die Spur kommen und daheim als Sieger vom Platz gehen - alles andere wäre eine große Enttäuschung. Der Gegner hat aber deutlich mehr Qualität in der Mannschaft als es der aktuelle Tabellenstand vermuten lässt. Daher wird uns nichts geschenkt werden."

Personalien: Mittelstürmer Patrick Pfisterer ist noch für die kommenden zwei Partien gesperrt. Die Muskelverletzung von Simon Griesbeck ist im Training wieder aufgebrochen. Stefan Trifterer weilt nach wie vor im Urlaub.




Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Nach den beiden Unentschieden in unseren letzten Heimspielen geht es nun zu einem der Top-Teams der Landesliga Mitte. Wir haben uns das Spiel in Tegernheim angeschaut und gehen davon aus, dass der TSV Seebach mit einer Menge Wut im Bauch ins Spiel gehen wird. Trotzdem: Unsere Jungs sind topmotiviert und haben hervorragend trainiert, deshalb brauchen wir uns vor keinem Team zu verstecken. Sollten wir von der ersten Minute an unser Konzept durchziehen, dürfte es eine schöne Heimfahrt werden.“

Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es definitiv eine Veränderung: Leistungsträger Emiljano Hidri hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ob der angeschlagene Kapitän Lirim Gashi auflaufen kann, entscheidet sich derweil erst beim Abschlusstraining.


Der FC Teisbach um Spielführer Franz Gruber braucht einen Sahnetag, um gegen den SV Schwandorf-Ettmansdorf Zählbares am Erlenweg lassen zu können
Der FC Teisbach um Spielführer Franz Gruber braucht einen Sahnetag, um gegen den SV Schwandorf-Ettmansdorf Zählbares am Erlenweg lassen zu können – Foto: Paul Hofer




So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
16:00


Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "In Vornbach haben wir 25 Minuten gepennt und damit war etwas Zählbares außer Reichweite. Gegen das absolute Spitzenteam des SV Schwandorf-Ettmannsdorf dürfen wir uns sowas nicht einmal ansatzweise leisten, sonst wird’s für uns erneut nichts zu holen geben.

Personalien: Gegenüber der Vorwoche kehrt Alexander Rauscher in den Kader zurück. Spielgestalter Jonas Schreiner hat sich in Vornbach am Sprunggelenk verletzt und wird dem Team bis auf Weiteres fehlen.


Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Trotz einer ordentlichen Leistung gegen den Spitzenreiter aus Landshut standen wir am Ende erneut ohne dreifachen Punktgewinn da. Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Daher müssen wir alles versuchen, am Sonntag die drei Punkte aus Teisbach mitzunehmen. Wir wissen aber, dass das keine leichte Aufgabe wird. Definitiv werden wir den Gegner nicht am Tabellenstand oder der aktuellen Punktzahl messen. Schaut man sich das Auswärtsspiel von Teisbach in Burglengenfeld oder das letzte Heimspiel gegen Roding an, dann weiß man ganz klar, was einen am kommenden Sonntag erwartet. Hinzu kommt, das der FC Teisbach immer über eine große Zuschauerresonanz in den Heimspielen verfügt. Das macht es auch nicht einfacher. Nichtsdestotrotz wollen wir mit einer guten und konzentrierten Defensivarbeit sowie einer möglichst guten Chancenverwertung den Auswärtsdreier mitnehmen.“

Personalien: Balthasar Sabadus wird wegen Krankheit ausfallen, Tobias Jobst wegen seiner anhaltenden Knieprobleme. Hinter dem Mitwirken von Timo Vollath steht noch ein Fragezeichen. Überdies bestreitet die zweite Mannschaft zeitgleich ebenfalls ein wichtiges Spiel. Aus diesem Grund wird vermutlich der ein oder andere Spieler aus der U19 einen Kaderplatz erhalten.

