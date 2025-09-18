Beller fordert Trendwende - Hiobsbotschaften für FCD & Teisbach

Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Nach drei sieglosen Spielen in Folge ist die Zielsetzung für das Heimspiel gegen Tegernheim ganz klar: Wir wollen den Dreier in Passau behalten. Gerade zu Hause erwarten wir von unserer Mannschaft, dass sie mit Energie, Überzeugung und Spielfreude auftritt. Tegernheim hat sich mittlerweile gut in der Liga eingefunden – sechs Punkte aus den letzten drei Partien sprechen eine klare Sprache. Der Sieg gegen Seebach war ein echter Achtungserfolg und zeigt, dass wir auf einen guten Gegner treffen werden."Personalien: Die Hausherren können nahezu aus dem Vollen schöpfen und können auf den gleichen Kader wie in der Vorwoche zurückgreifen.

Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Wir wollen den Sieg gegen Seebach bestätigen und dementsprechend auch aus Passau Punkte mit nach Hause nehmen. Passau ist mittlerweile eine gestandene Landesliga-Mannschaft und hat eine sehr gute Defensive. Von daher gilt es die wenigen Chancen zu nutzen und in der Defensive selbst wieder wenig zuzulassen.“





Personalien: Der Engpass der vergangenen Wochen geht langsam zu Ende, weil die Urlaubszeit vorbei ist. Max Materne und Qlirim Beqaj kehrten schon beim letzten Spiel wieder in den Kader zurück. Johannes Bierlmeier, Tobias Schwarzmeier und Benedikt Albrecht werden nach wie vor als Langzeitverletzte gelistet.







