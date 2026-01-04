Beller bleibt: »Wichtiges Signal unseres sportlichen Weges«

Der TSV Seebach hat eine ganz wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht: Wolfgang Beller bleibt liganunabhängig Übungsleiter des derzeitigen Rangdritten der Landesliga Mitte, der sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Vizemeisterschaft und die damit Aufstiegschance über die Relegation machen darf. Der frühere Profi-Asisstenzcoach des FC Augsburg, FC Schalke 04 und VfB Stuttgart übernahm die Truppe um Kapitän Sandro Nickl vor Jahresfrist und unter der Regie des 61-jährigen A-Lizenzinhabers holten Trifterer, Pfisterer und Kameraden in 34 Partien beachtliche 21 Siege und mussten das Spielfeld lediglich zehnmal als Verlierer verlassen.

"Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiges Signal für die Kontinuität unseres sportlichen Weges und freut uns riesig. Wolfgang passt fachlich wie menschlich hervorragend zu uns und wir sind überzeugt, gemeinsam unsere Ziele weiter voranzubringen", sagt Seebachs sportlicher Leiter und Klubikone Gunther Peukert. Der in Aiterhofen bei Straubing wohnhafte Wolfgang Beller fühlt sich wohl beim Landesligisten und dementsprechend fiel ihm das Ja-Wort für die Fortsetzung des bislang erfolgreichen Engagements nicht schwer. "Die Zusammenarbeit mit dem Team und dem gesamten Verein motiviert mich jeden Tag. Die Rahmenbedingungen stimmen und wir sind noch längst nicht am Ende unserer Reise. Gemeinsam wollen wir noch viel erreichen", kündigt der ehrgeizige Übungsleiter an.







Nach der Winterpause stehen für den TSV Seebach noch 14 Partien auf dem Programm, in denen man den derzeit auf den zweiten Rang platzierten SV Schwandorf-Ettmannsdorf noch abfangen kann. Am 7. März erwarten die Rot-Schwarzen die offensivstarken Oberpfälzer auf heimischen Geläuf - eine zweifellos sehr richtungsweisende Partie, auf der sich die Kicker aus dem Deggendorfer Stadtteil gewiss intensiv vorbereiten werden.