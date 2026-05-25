Bellamont gelingt Bigpoint in Aitrach

Nach einem vor allem in der zweiten Hälfte schwachen Auftritt unserer SGM musste man den noch abstiegsbedrohten Gästen völlig zu Recht alle drei Punkte überlassen.
Nach ausgeglichenem Beginn gingen die Gäste in der 14. Minute im Anschluss an einen Eckball per Kopf mit 0:1 in Führung. Doch bereits in den Folgeminuten boten sich Niklas Villinger und Daniel Biechele gute Möglichkeiten zum Ausgleich, die aber nicht genutzt werden konnten. Auch ein Schuss von Julius Boscher wenige Minuten später führte nicht zum Erfolg. In der 40. Minute vergaben die Gäste eine Riesenmöglichkeit, um zu erhöhen, blieben aber ebenfalls noch erfolglos. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde ein harter Schuss von Niklas Villinger aus 15 Metern vom Torhüter per Fußabwehr geklärt. Stattdessen gelang dem Gast in der Nachspielzeit nach einem blitzsauberen Konter das 0:2. In der 53. Minute landete eine Freistoßflanke der Bellamonter an Freund und Feind vorbei zum 0:3 im SGM-Kasten.
Damit war das Spiel schon frühzeitig entschieden. Nach gut einer Stunde hätten die Gäste nach einem Konter gegen die weit aufgerückte SGM-Abwehr auf 0:4 erhöhen müssen, trafen aber nur den Pfosten. So keimte fünf Minuten später noch einmal Hoffnung auf als Daniel Biechele nach einer Ecke von Jens Fackler per Kopf auf 1:3 verkürzen konnte. Obwohl die SGM die restliche Spielzeit klar feldüberlegen war, boten sich gegen die gut gestaffelte Gästeabwehr kaum noch Chancen zum Torerfolg zu kommen. Einzig eine gute Möglichkeit nach einer gelungenen Kombination führte zu Gefahr für das Gästetor, doch die Heimelf war dabei zu verspielt und wollte den Ball wohl ins Tor tragen. So blieb es beim verdienten Dreier für den FC Blau-Weiß Bellamont.