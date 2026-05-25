Bellamont gelingt Bigpoint in Aitrach

Nach einem vor allem in der zweiten Hälfte schwachen Auftritt unserer SGM musste man den noch abstiegsbedrohten Gästen völlig zu Recht alle drei Punkte überlassen.

Nach ausgeglichenem Beginn gingen die Gäste in der 14. Minute im Anschluss an einen Eckball per Kopf mit 0:1 in Führung. Doch bereits in den Folgeminuten boten sich Niklas Villinger und Daniel Biechele gute Möglichkeiten zum Ausgleich, die aber nicht genutzt werden konnten. Auch ein Schuss von Julius Boscher wenige Minuten später führte nicht zum Erfolg. In der 40. Minute vergaben die Gäste eine Riesenmöglichkeit, um zu erhöhen, blieben aber ebenfalls noch erfolglos. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde ein harter Schuss von Niklas Villinger aus 15 Metern vom Torhüter per Fußabwehr geklärt. Stattdessen gelang dem Gast in der Nachspielzeit nach einem blitzsauberen Konter das 0:2. In der 53. Minute landete eine Freistoßflanke der Bellamonter an Freund und Feind vorbei zum 0:3 im SGM-Kasten.