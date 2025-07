Bella Napoli - Bella Heiligenstadt

Die Geschichte beginnt nicht in Italien, sondern 1988 in Leipzig. Damals sah Marcs' Bruder Diego Maradona live auf dem Platz – und schwärmte. Nicht nur von der Technik, sondern von der Magie, der Aura, die der Argentinier ausstrahlte. Für den kleinen Marc war das der Anfang einer großen Leidenschaft. „Ich war fasziniert – und durch meinen Vater, der Mafia-Filme liebte, kam ich schnell auch in Berührung mit der Geschichte und Mentalität Neapels“, erzählt er. Eine Stadt, die kämpft. Eine Region, die leidet. Und ein Fußballklub, der alles bedeutet.

„Die Laune der Stadt bestimmt der Fußball“, sagt Marc Werner. In Neapel ist Fußball keine Freizeitbeschäftigung. Es ist Religion, Rebellion, Identität. Vielleicht ist es genau das, was den gebürtigen Eichsfelder so tief mit dem SSC Neapel verbindet. Diese Außenseiterrolle. Der Stolz trotz aller Widerstände. Der Glaube an etwas Größeres.

Anfang Mai traf André von FuPa Thüringen Marc in Neapel. Der "Tedesco" mit Napoli-Herz zeigte ihm seine Welt in und um dem Stadion. Beide sahen das 2:2 des SSC gegen Genua.

Dass seine Verbindung keine oberflächliche Fanliebe ist, beweist Marc Werner mit einem eindrucksvollen Bekenntnis: Das Wappen des SSC Neapel ziert seinen Oberkörper. „Das war nach der Ära mit Cavani, Hamsik und Lavezzi – meine Bindung wurde immer intensiver. Ich fliege heute drei, vier Mal im Jahr runter.“ Dort ist er längst kein Fremder mehr. Als „Tedesco“ (Anm. d. Red. "Der Deutsche") mit Napoli-Tattoo wurde er in der Fanszene bekannt, es entstanden Freundschaften. „Wenn du als Deutscher dein Herz so offen trägst, dann bist du sofort Teil dieser Familie.“ Es ist keine Pose – es ist Leidenschaft in Reinform.

Doch am Ende behielten beide die Nerven. Napoli holte tatsächlich den vierten Scudetto. Und Heiligenstadt – nach einem Herzschlag-Finale gegen Schleiz – stieg in die Oberliga auf. „Die Parallelen waren teilweise verrückt. Es gab fast identische Spielverläufe, identische Schwächephasen. Und am Ende diese unfassbare Euphorie auf beiden Seiten", spürt Marc Werner heute noch Gänsehaut am ganzen Körper.

Zwei Fußballherzen - ein Traum 2025

Jetzt beginnt das nächste Kapitel. Für Napoli bedeutet das: Champions League. Euphorie. Doch auch Druck. „Der Verein ist jetzt wieder Gejagter. Conte will neue Spieler, und mit Kevin de Bruyne kam ein Kracher – hoffentlich bleibt er fit.“ Für Heiligenstadt geht es erstmals in die Oberliga – und Werner erinnert sich an seine eigene Oberliga-Zeit in Sondershausen. „Wir kommen, um zu bleiben. Natürlich gibt es Spiele, da müssen wir tief stehen. Aber wir wollen uns vor keinem verstecken.“ Das Ziel: Klassenerhalt, Identifikation, Stabilität. „Wir machen nichts Verrücktes. Wir wollen Spieler mit Charakter, die zu uns passen. Der Geist der Mannschaft soll erhalten bleiben.“

Was bleibt, ist ein Mann zwischen zwei Welten – verbunden durch dieselbe Leidenschaft. Marc Werner lebt den Fußball mit jeder Faser. In Neapel und Heiligenstadt. Im Stadion und im Alltag. Im Tattoo auf der Brust und in der Taktiktafel auf dem Schreibtisch. Zwei Fußballherzen – und ein Traum, der 2025 in beiden Farben lebendig wurde. Napoli azzurro. Heiligenstadt blau-weiß. Und mittendrin: Marc Werner, der „Tedesco“ mit Herz.