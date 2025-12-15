Belkahia entscheidet in Schweinfurt

Der TSV Havelse hat am 18. Spieltag der 3. Liga seinen ersten Auswärtssieg der laufenden Saison eingefahren. Im Kellerduell beim 1. FC Schweinfurt 05 setzte sich die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi mit 3:2 durch. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten Robin Müller mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit sowie Semi Belkahia, der in der Schlussphase per Kopf den Siegtreffer erzielte. Schiedsrichter der Partie war Nico Fuchs.

Die Gastgeber aus Schweinfurt begannen vor heimischer Kulisse engagiert und kamen früh zu Abschlüssen durch Jakob Tranziska und Çelebi. In der 16. Minute nutzte Tranziska eine Hereingabe zur 1:0-Führung. Die Antwort des TSV folgte prompt. Nur eine Minute später profitierte Robin Müller von einem Fehler in der Defensive der Schweinfurter und glich zum 1:1 aus.

In einer ausgeglichenen Phase blieb Havelse effizient. Nach einem präzisen Zuspiel von Nassim Boujellab blieb Müller frei vor dem Tor ruhig und traf in der 35. Minute zum 2:1. Mit dieser knappen Führung ging der TSV in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Havelse zunächst präsenter. Julius Düker verfehlte nach einem Standard nur knapp, wenig später ging ein Distanzschuss von Boujellab knapp vorbei. Auf der Gegenseite glich Schweinfurt aus. Endres traf in der 54. Minute sehenswert zum 2:2.

Das Spiel blieb offen. Marko Ilic hatte Pech, als sein Abschluss an die Latte ging. Die erneute Führung für Havelse fiel nach einer Ecke. Johann Berger brachte den Ball in den Strafraum, Semi Belkahia setzte sich im Kopfballduell durch und traf zum 3:2.

In der Schlussphase geriet der Sieg noch einmal in Gefahr. Nach einem Foul entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Schweinfurt. Tom Opitz parierte den Elfmeter und hielt die Führung fest. Auch in der Nachspielzeit blieb Havelse stabil, sodass der erste Auswärtssieg der Saison Bestand hatte.