Besondere Gäste für den SC – Foto: SC Lindenthal-Hohenlind

Belfast meets Lindenthal: Ein besonderer Fußballtag Am vergangenen Spieltag besiegte der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind den SV Schlebusch mit 1:0. Das Kuriose war allerdings nicht die Partie an sich, sondern ein besonderer Besuch aus Nordirland.

Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind traf am zweiten Spieltag auf den SV Schlebusch. In einem umkämpften Spiel setzte sich der SC schlussendlich mit 1:0 durch. Das Besondere: Auf der Sportanlage Lindenthals versammelten sich mehrere nordirische Fans, die für das Länderspiel gegen Deutschland angereist sind. Hohenlinds Trainer Sascha Zinken erklärte die Situation.

Persönliche Einladung

In einem bis zum Ende spannenden Spiel entschied letztlich der Treffer von Terrence Suso die Partie. "Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet geht der Sieg voll in Ordnung. Nach unserem Führungstreffer hatte Schlebusch zehn starke Minuten, aber dann haben wir es solide zu Ende gespielt", sagte Zinken. Es war der erste Sieg in dieser noch jungen Saison für die Borussia. Somit steht Lindenthal auf dem sechsten Rang mit vier Punkten. Rund 170 Zuschauer kamen für dieses Landesliga-Duell an den Salzburger Weg in Köln. Darunter viele Fans aus Nordirland, die es sich nicht nehmen ließen, vor dem Spiel gegen Deutschland bei dieser Begegnung vorbeizuschauen. Wie sie auf dieses Spiel aufmerksam wurden erklärte der Übungsleiter der Borussia: "Unser Kassierer Alex, der Engländer, hat Samstags in der Stadt nordirische Fans getroffen und ist ins Gespräch gekommen und hat die Fußballbegeisterten vorher zum Spiel eingeladen." Und die Nordiren nahmen diese persönliche Einladung sehr ernst und erschienen mit Trikots, Flaggen und einer Menge an guter Laune.