Belfast meets Lindenthal: Ein besonderer Fußballtag

Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind traf am zweiten Spieltag auf den SV Schlebusch. In einem umkämpften Spiel setzte sich der SC schlussendlich mit 1:0 durch. Das Besondere: Auf der Sportanlage Lindenthals versammelten sich mehrere nordirische Fans, die für das Länderspiel gegen Deutschland angereist sind. Hohenlinds Trainer Sascha Zinken erklärte die Situation.
In einem bis zum Ende spannenden Spiel entschied letztlich der Treffer von Terrence Suso die Partie. "Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet geht der Sieg voll in Ordnung. Nach unserem Führungstreffer hatte Schlebusch zehn starke Minuten, aber dann haben wir es solide zu Ende gespielt", sagte Zinken. Es war der erste Sieg in dieser noch jungen Saison für die Borussia. Somit steht Lindenthal auf dem sechsten Rang mit vier Punkten.
Rund 170 Zuschauer kamen für dieses Landesliga-Duell an den Salzburger Weg in Köln. Darunter viele Fans aus Nordirland, die es sich nicht nehmen ließen, vor dem Spiel gegen Deutschland bei dieser Begegnung vorbeizuschauen. Wie sie auf dieses Spiel aufmerksam wurden erklärte der Übungsleiter der Borussia: "Unser Kassierer Alex, der Engländer, hat Samstags in der Stadt nordirische Fans getroffen und ist ins Gespräch gekommen und hat die Fußballbegeisterten vorher zum Spiel eingeladen." Und die Nordiren nahmen diese persönliche Einladung sehr ernst und erschienen mit Trikots, Flaggen und einer Menge an guter Laune.
Die Fans aus Nordirland versorgten sich mit Kaltgetränken, feuerten die Spieler des SC an und sorgten für ordentlich Stimmung am Seitenrand. "Vor dem Spiel kursierte schon ein wenig das Gerücht, dass einige Nordiren vorbeikommen werden. Ja, mit so vielen Fans haben wir dann schlussendlich nicht gerechnet", verriet der Übungsleiter. Weiter führte er aus: "Aber es war schon eine sehr coole Stimmung und als wir aus der Halbzeitpause aus der Kabine rausgekommen sind, standen auch noch mal so drei bis fünf Fans vor der Kabine und haben unsere Jungs noch mal abgeklatscht und speziell angefeuert für die zweite Halbzeit."
Ein Abend, der allen in Erinnerung bleiben wird – nicht nur wegen des knappen Sieges, sondern auch durch die außergewöhnliche Fan-Unterstützung. Die spontanen Gäste von der Insel verliehen dem Spiel eine ganz besondere Note und sorgten mit ihrer Begeisterung für besondere Fußballstimmung am Salzburger Weg. "Ich denke, das war ein Erlebnis, was die Jungs, aber auch ich, so schnell nicht vergessen werden", äußerte Zinken. Die Borussia holte die ersten drei Punkte und gewann nebenbei ein paar Fans mehr.