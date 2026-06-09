Belel Meslem zu Wormatia Worms: Das Maximum anstreben

Gau-Odernheim/Worms. Nun liegt sie wieder vor Belel Meslem, diese Lebenszäsur. Weg aus der Komfortzone beim TSV Gau-Odernheim, wo der Offensiv-Fußballer über eine Spielzeit unverzichtbar war. 34 Oberliga-Spiele, 2435 Einsatzminuten - das ist einerseits ein eindrucksvoller Leistungsnachweis des Alzeyers, andererseits aber auch ein Vertrauensbeweis von Trainer Florian Diel. Die Allianz passte. Und sie trug besondere Früchte: 18 Tore und zehn Vorlagen stehen in der Statistik des 28 Jahre alten Alzeyers.
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Doch ausruhen wollte er sich nicht darauf. Stattdessen folgte er dem Ruf von Wormatia Worms. „Es ist das Ziel eines jeden Sportlers, sich weiterzuentwickeln“, begründet der Zehner seine Entscheidung, sich aus dem gemachten Nest in ein neues Abenteuer zu stürzen. Hinzu kam, dass Anouar Ddaou bei ihm anklopfte. Sie kannten sich aus gemeinsamen Zeiten beim SV Gonsenheim (2022/23). Dass Ddaou inzwischen bei Wormatia Worms Geschichte ist, ist ein anderes Thema.
Sportlich macht es auf den ersten Blick keinen Unterschied, ob Belel Meslem beim TSV Gau-Odernheim oder bei Wormatia Worms spielt. Hier wie dort ist es die Oberliga. Für die Petersberger wird es in der kommenden Runde allerdings wahrscheinlich eher um den Klassenverbleib gehen, während die Wormser abermals die Absicht haben, um den Regionalliga-Aufstieg mitzuspielen. Das reizt den ehrgeizigen Fußballer („Nach Niederlagen bin ich genauso angefressen wie früher. Sogar nach Trainingsspielen“) genauso wie der Umstand, dass er wieder um seinen Stammplatz und seine Spielmacher-Rolle kämpfen muss. Mit Mert Özkaya hat er einen ernsthaften Konkurrenten im Kader. Spannend wird, ob und wie der neue VfR-Trainer Artur Lemm die beiden Führungspersönlichkeiten miteinander kombiniert.
Meslem bringt jedenfalls mehr Erfahrung mit, was alleine am Alter liegt: Özkaya ist erst 24 Jahre alt, Belel Meslem mit seinen 28 Jahren an der Schwelle zum gestandenen Fußballer. Das kann sich gut ergänzen. Wobei die Biographie des Alzeyers hochinteressant ist. Seine Karriere ist ihm nicht vor die Füße gefallen. Er hat Krisen gehabt und sich immer wieder nach oben gearbeitet. Nunmehr auf den Gipfel seiner Laufbahn - Wormatia Worms hat in Fußball-Kreisen immer noch einen herausragenden Ruf. Der VfR gilt als renommierteste Adresse im Fußball-Kreis. Dessen Trikot zu tragen, ist Prestigesache.
Schon in der Jugend zeichnete sich bei Belel Meslem eine erfolgreiche Laufbahn ab. 2015/2016 gehörte er zum festen Stamm des U19-Jugend-Regionalliga-Teams von Schott Mainz. Große Ambitionen hatte er damals, erinnert sich der heutige Sachbearbeiter einer in Wiesbaden angesiedelten Krankenkasse: „Ich wollte so hoch spielen, wie nur möglich“, schildert er lächelnd. Konkret hoffte er, ähnlich wie viele andere Jungs in diesem Alter, auf eine Profikarriere bei Mainz 05 oder beim 1. FC Kaiserslautern. Es sei ein Kindheitstraum gewesen.
Die Welt schien ihm offen zu stehen. Die Lebenssituation erlaubte noch Träume, und waren sie noch so unrealistisch, schaut er schmunzelnd zurück. Heute, zehn Jahre später, haben sich die Ziele verändert. Ebenso wie die Einstellung zum Körper, den „ich inzwischen viel besser kenne“. Er geht nicht mehr die Risiken ein wie früher. Das gehört zum Reifeprozess, den man als Fußballer durchmacht. Zum Teil, vielleicht auch oft, verläuft der schmerzhaft. Die heftigste Krise erlebte der Alzeyer, dessen Laufbahn als Kind beim TV Dautenheim startete, vor drei, vier Jahren. Das Jahr bei der TSG Pfeddersheim stand unter einem schlechten Stern, verletzungsbedingt: „Kaum Einsätze in der Rückrunde und dann auch noch der Abstieg oben drauf“, grantelt er.
Diese gesundheitlichen Probleme brachte Belel Meslem mit nach Gau-Odernheim, wo er trotzdem mit „offenen Armen empfangen wurde“. Richtig fit wurde er in dieser Aufstiegssaison jedoch nicht. „Ich war vielleicht bei 70, 80 Prozent. Das merkt man schon“, schildert er. Erst in der zurückliegenden Spielzeit machte er die Vorbereitung voll mit und konnte danach seine großen Potenziale auf den Rasen bringen. Eine solche Runde wünscht er sich nun auch für die kommende Saison.
Sie wird was Neues, etwas ganz Neues. Bewusst geworden ist ihm das beim letzten Heimspiel, das er am Petersberg für den TSV Gau-Odernheim bestritt. „Das zu realisieren, war nicht einfach. Aber mir war auch klar, dass ich als Sportler das Maximum anstreben muss. Von daher ist der Schritt nach Worms der richtige Schritt.“