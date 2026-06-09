Belel Meslem zu Wormatia Worms: Das Maximum anstreben Zehn Jahre lang reifte der Alzeyer als Fußballer und Persönlichkeit +++ Nun steuert er auf den Zenit von Claus Rosenberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Belel Meslem (vorne), hier im Heimspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach gegen Keita Kinoshita, kann mit seiner technischen Qualität und seiner Kreativität Spiele entscheiden. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim/Worms. Nun liegt sie wieder vor Belel Meslem, diese Lebenszäsur. Weg aus der Komfortzone beim TSV Gau-Odernheim, wo der Offensiv-Fußballer über eine Spielzeit unverzichtbar war. 34 Oberliga-Spiele, 2435 Einsatzminuten - das ist einerseits ein eindrucksvoller Leistungsnachweis des Alzeyers, andererseits aber auch ein Vertrauensbeweis von Trainer Florian Diel. Die Allianz passte. Und sie trug besondere Früchte: 18 Tore und zehn Vorlagen stehen in der Statistik des 28 Jahre alten Alzeyers.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Doch ausruhen wollte er sich nicht darauf. Stattdessen folgte er dem Ruf von Wormatia Worms. „Es ist das Ziel eines jeden Sportlers, sich weiterzuentwickeln“, begründet der Zehner seine Entscheidung, sich aus dem gemachten Nest in ein neues Abenteuer zu stürzen. Hinzu kam, dass Anouar Ddaou bei ihm anklopfte. Sie kannten sich aus gemeinsamen Zeiten beim SV Gonsenheim (2022/23). Dass Ddaou inzwischen bei Wormatia Worms Geschichte ist, ist ein anderes Thema.

In Konkurrenz mit Mert Özkaya Sportlich macht es auf den ersten Blick keinen Unterschied, ob Belel Meslem beim TSV Gau-Odernheim oder bei Wormatia Worms spielt. Hier wie dort ist es die Oberliga. Für die Petersberger wird es in der kommenden Runde allerdings wahrscheinlich eher um den Klassenverbleib gehen, während die Wormser abermals die Absicht haben, um den Regionalliga-Aufstieg mitzuspielen. Das reizt den ehrgeizigen Fußballer („Nach Niederlagen bin ich genauso angefressen wie früher. Sogar nach Trainingsspielen“) genauso wie der Umstand, dass er wieder um seinen Stammplatz und seine Spielmacher-Rolle kämpfen muss. Mit Mert Özkaya hat er einen ernsthaften Konkurrenten im Kader. Spannend wird, ob und wie der neue VfR-Trainer Artur Lemm die beiden Führungspersönlichkeiten miteinander kombiniert. Meslem bringt jedenfalls mehr Erfahrung mit, was alleine am Alter liegt: Özkaya ist erst 24 Jahre alt, Belel Meslem mit seinen 28 Jahren an der Schwelle zum gestandenen Fußballer. Das kann sich gut ergänzen. Wobei die Biographie des Alzeyers hochinteressant ist. Seine Karriere ist ihm nicht vor die Füße gefallen. Er hat Krisen gehabt und sich immer wieder nach oben gearbeitet. Nunmehr auf den Gipfel seiner Laufbahn - Wormatia Worms hat in Fußball-Kreisen immer noch einen herausragenden Ruf. Der VfR gilt als renommierteste Adresse im Fußball-Kreis. Dessen Trikot zu tragen, ist Prestigesache.