Beleidigungen, Rangelei und Stadionverbot: Bezirksligaspiel in Bayern eskaliert

In der Partie des TSV Gaimersheim gegen München 54 wurde der Fußball schnell zur Nebensache – beide Parteien äußern sich zu den Geschehnissen.

Gaimersheim – Wer sich nur das Endergebnis dieses Spieltags ansieht, meint zu glauben, dass es sich um ein wahres Fest handeln müsse. Der TSV Gaimersheim geht bereits nach 60 Sekunden durch Zoltan Vati in Führung und gewinnt die Partie anschließend mit 5:1. Doch dieser Sieg hatte einen bitteren Beigeschmack.

Bis zum Ausgleich in der 17. Minute, verlief die Begegnung zunächst ohne Vorkommnisse. „Auf dem Platz war alles fair“, sagt Mohammed Asad, Sportdirektor der Münchner, zu Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Doch dann eskalierte die Begegnung. Bei einigen Szenen unterscheiden sich die Darstellungen des TSV 1954 München und die des TSV Gaimersheim .

Asad schildert, dass Zuschauer hinter der Ersatzbank die Münchner bereits früh provozierten. So soll eine Gruppe älterer Männer, aus seiner Sicht alkoholisierte Heimfans, seine Spieler immer wieder beleidigt haben – auch aufgrund ihrer Hautfarbe und ethnischen Herkunft. Unter anderem will Asad Schmähungen, wie „Steh auf, du Affe“ gehört haben. Durch mehrere rassistische Äußerungen sei sein Team völlig aus dem Konzept geraten. Einer seiner Spieler hätte das Feld zur Halbzeit unter Tränen verlassen, erklärt Asad. Marc Willenbockel, Teammanager vom TSV Gaimersheim, widerspricht diesen Aussagen.

Willenbockel, der den Ordnungsdienst an diesem Spieltag leitete, beschreibt, dass der Spielstand ausschlagend für die schlechte Stimmung bei den Gästen war. „Ich habe weder eine rassistische Beleidigung noch überhaupt eine Beleidigung von unserer Seite mitbekommen“, so Willenbockel. „Bei uns hat 50 Prozent der Mannschaft selber Migrationshintergrund.“

Nach Schlagabtausch kommt es zur Rangelei zwischen einem Fan und einem Spieler

Besonders zum Ende hin sei die Begegnung immer rauer geworden. Asad zufolge wandte sich einer der betroffenen Spieler zum Linienrichter hin, er solle die Fans beruhigen. Vergeblich. „Die Partie war für meine Spieler dann nur noch Nebensache“, so Asad. Kurz darauf eskalierte die Situation am Seitenrand. Nach einem verbalen Schlagabtausch kam es zwischen einem Spieler der Münchner und einem Zuschauer zur körperlichen Auseinandersetzung.

Im Schiedsrichterbericht wird die Szene so beschrieben: „Nachdem der Ball in Hälfte des TSV Gaimersheim ins Seitenaus gegangen war, nannte ein Zuschauer den Spieler ‚du Hurensohn‘. Dieser antwortete, für mich und den SRA2 deutlich und laut hörbar ‚Du Fotze‘ zu Zuschauer 1. Er ging dann auf eine Person in der Zuschauertraube los und rangelte sich.“ Während Willenbockel einen Schlag gesehen haben will, spricht Asad von einem Schubser.

TSV Gaimersheim erteilt Zuschauer Stadionverbot – Provokateur wohl nicht Teil des Vereins

Der involvierte Zuschauer gehöre Willenbockel zufolge aber nicht zum Verein. „Wir haben der Person Stadionverbort erteilt“, so Willenbockel. Im Anschluss habe der Schiedsrichter das „Stopp-Konzept“ angewandt, welches München 54 aber ignoriert haben soll. Stattdessen hätten einige Münchner Spieler und Verantwortliche weiter Zuschauer beleidigt.

Asad hingegen behauptet, er hätte nur versucht, den Ordnungsdienst oder den Schiedsrichter miteinzubeziehen. Mit mäßigem Erfolg. „Wir wollten das Spiel einfach abbrechen.“ Anschließend wurde erneut ein Spieler der Münchner des Feldes verwiesen. Dieser sei vermehrt Ziel rassistischer Beleidigungen gewesen. „So einen Fremdenhass habe ich noch nie erlebt“, sagt Asad. „Sowas gehört weder auf den Fußballplatz, noch sonst wo hin.“

Schiedsrichter konnte „keine konkreten Worte oder Inhalte dieser Zurufe“ hören

Der Schiedsrichter nimmt im Bericht auf diesen Platzverweis Bezug. Mögliche rassistische Beleidigungen hörte das Gespann aber nicht. „Aufgrund der dynamischen Situation konnten jedoch keine konkreten Worte oder Inhalte dieser Zurufe wahrgenommen werden“, heißt es im entsprechenden Bericht.

Während Asad beschreibt, dass es im Anschluss zwischen Teilen beider Mannschaften zur Versöhnung kam und sich einige Gaimersheimer Spieler sogar für ihre Fans entschuldigten, spitzte sich aus Sicht Willenbockels die Situation im Anschluss weiter zu. Von Beleidigungen und Drohungen von Seite der Münchner sei einiges zuhören gewesen. „Auch die Kabine war danach ein reines Schlachtfeld“, so Willenbockel.