Beleidigungen im Amateurfußball: Zum Schämen

Ein Spielabbruch in der A-Klasse schlägt in Fußball-Niederbayern hohe Wellen. Der Schiedsrichter soll mehrfach beleidigt worden sein, daraufhin beendete er das Spiel abrupt. Ein trauriger Tag, an dem es im Grunde nur Verlierer gab. Wohin steuert der Amateurfußball im Jahr 2025? Aggressives Verhalten, verrohende Umgangsformen - der Fußball war und ist immer nur Abziehbild der Gesellschaft. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wohin man blickt, die Menschen haben offensichtlich verlernt, aufeinander zuzugehen. Wir oder die, Spaltung und Grabenkämpfe werden von den Mächtigen vorgelebt.

Im Fußball-Kosmos geht’s seit jeher immer ein wenig rauer zur Sache, nicht jedes Wort sollte auf die Goldwaage gelegt werden. "Schiri, du pfeifst Mist", oder auch "Schiri, du pfeifst scheiße", die ein oder andere Frotzelei, das muss man abkönnen. Alles im Rahmen. Dabei bleibt`s aber meistens leider nicht. Beleidigungen und Schmähungen weit unter der Gürtellinie sind die Regel und keine Ausnahme. Der Ton wird feindseliger, das ist in der Gesellschaft zu spüren, und am Fußballplatz nicht anders. "Schiri du schwarze Sau", fällt da eher noch in die Kategorie harmlose Verunglimpfung.



Am Spielfeldrand sitzen und über den Schiedsrichter zu schimpfen, das ist leicht. Dabei sind sich in der Regel alle einig, dass die Unparteiischen einen extrem kniffligen Job zu erledigen haben. Foul oder nicht Foul, oft eine Frage der Perspektive. Die Besten der Besten in der Bundesliga haben den "Kölner Keller" als zusätzliches Hilfsmittel an die Hand bekommen, wo jede Szene aus allem möglichen Blickwinkeln in Zeitlupe seziert wird, und selbst dann gibt es noch Fehlentscheidungen. Aber dann wird erwartet, dass Neulinge, die noch kaum das Erwachsenenalter erreicht haben, in der untersten Klasse alles richtig bewerten. Ernsthaft? Wer meint, es sei doch so einfach, dem sei empfohlen: Einfach mal selbst die Pfeife in die Hand nehmen und eine halbe Stunde lang versuchen, ein Jugendspiel zu leiten. Sehr wahrscheinlich ändert sich dann der Standpunkt…

Manchen möchte man einfach mal zurufen: Ihr wisst schon, das ist A-Klasse, die letzte Liga, Hammelklasse? Es geht doch um den Spaß an der Sache. Einige missverstehen da anscheinend was ganz gehörig. Der Hobbyfußball ist nicht das Ventil für aufgestaute Wut, angesammelten Frust oder wie auch immer, was sich dann am Sonntagnachmittag auf dem Dorfsportplatz bahn brechen darf. Gibt es einem ein gutes Gefühl, beispielsweise einen jungen Schiedsrichter, der mit Sicherheit sein Bestes gibt, als "Arschloch" zu beschimpfen? Geht man am nächsten Tag zur Arbeit und erzählt dann stolz, dem jungen Pimpf gestern hab ich’s aber gegeben? Sich schämen wäre eher angebracht. Der Sportplatz ist nicht der Ort, um mal so richtig Dampf abzulassen.