„Beleidigungen haben im Sport nichts verloren"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Neuer Trainer, viele junge Gesichter, frischer Wind – bei der TG Böhmenkirch beginnt in der Kreisliga B Neckar/Fils ein neues Kapitel. Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Alexander Kleinmann über seine ersten Eindrücke, einen bunten Generationenwechsel und eine klare Haltung zu Beleidigungen auf dem Platz.

Alexander Kleinmann ist neu bei der TG Böhmenkirch – und wurde von Beginn an herzlich aufgenommen. „Hervorzuheben wäre die mannschaftliche Geschlossenheit und die offene Willkommenspolitik, die ich bis jetzt erfahren durfte", sagt er gegenüber FuPa. Einen detaillierten Einblick in einzelne Spieler hat der neue Coach naturgemäß noch nicht – doch der erste Eindruck stimmt ihn zuversichtlich.

Heimisches Trainingslager zum Kennenlernen

Große Highlights sind in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nicht geplant. Stattdessen steht in den ersten Wochen ein heimisches Trainingslager auf dem Programm, bei dem sich alle besser kennenlernen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Vorbereitung gelegt werden sollen. Ein bewusst ruhiger Start – der Fokus liegt auf dem Miteinander.

Generationenwechsel: Neun Junge machen den nächsten Schritt

Personell vollzieht die TG Böhmenkirch einen spürbaren Umbruch. Einige ältere Spieler werden künftig kürzer treten, während knapp neun junge Spieler ihre ersten offiziellen Schritte im aktiven Herrenbereich machen werden. Namen nennt Kleinmann noch keine – aber die Richtung ist klar: Die Zukunft wird jung.

Zielsetzung: Junge Spieler entwickeln, langfristig wachsen

Das Ziel für die neue Saison formuliert Kleinmann bewusst langfristig: „Unsere Zielsetzung lautet erstmal, die vielen jungen Spieler schnell an den aktiven Herrenbereich heranzuführen und ins Team zu integrieren, um dies auf längere Zeit weiterzuentwickeln." Kein Platzierungsdruck, kein Aufstiegsgerede – die Entwicklung der Mannschaft steht im Vordergrund.

Ligaeinteilung noch offen: Favoriten noch unbekannt

Wer in der Kreisliga B Neckar/Fils um den Titel spielt, kann Kleinmann derzeit nicht einschätzen – die endgültige Staffeleinteilung steht noch aus. Sobald feststeht, welche Mannschaften in der Liga landen, dürfte die Konkurrenzanalyse folgen.

Klare Haltung: Rote Karte für Beleidigungen ist richtig

Beim Thema WM-Regeländerungen bezieht Kleinmann klar Stellung. Die Rote Karte bei Handvorhaltung und Beleidigungen findet er ausdrücklich gut. „Wenn man seinem Gegenspieler nichts Nettes zu sagen hat, dann sollte man auch für den Versuch bestraft werden. Beleidigungen haben im Sport nichts verloren", sagt er. Gerade im Profisport, der eine Vorbildfunktion für jüngere Spieler trage, müsse mit Härte gegen unsportliches Verhalten vorgegangen werden – eine Haltung, die auch im Amateurfußball ihre Berechtigung hat.