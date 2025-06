Belanglose Niederlage im letzten Spiel

Der SC Oberweikertshofen 2 hat das letzte Spiel verloren. Wichtig war da nicht: es ging um nichts mehr.

Für die Elf von Oberweikertshofens Trainer Daniel Stapfer ging‘s im letzten Spiel der Saison um nichts mehr, für die Gastgeber aus Gilching hingegen noch darum, sich mit einem Sieg vom direkten Abstiegsplatz in die Relegation zu retten. Das ist der Elf von Gilchings Trainer Robert Brand mit dem 1:0 durch Aaron Schetilin Mitte der zweiten Halbzeit gelungen.

„Gilching ist verstärkt mit einigen Spielern aus der ersten Mannschaft aufgelaufen“, berichtete Stapfer, was aber durchaus legitim war, da die Spieler sowohl in den vergangenen 14 Tagen nicht zum Einsatz gekommen sind und auch in der Rückrunde nicht mehr als fünfmal für die Erste aufgelaufen seien.

„Letztlich geht der Sieg für Gilching in Ordnung“, so Stapfer, denn: „Wir haben unsere Chancen nicht ganz sauber herausgespielt“, stellte der Coach fest. Seine Elf habe aber insgesamt gut dagegengehalten. Auch wenn die letzten Spiele in der Meisterrunde nicht so erfolgreich verliefen, ist Stapfer mit der Saison zufrieden. „Wir haben früh den Klassenerhalt in der Tasche gehabt und am Ende mit dem achten Platz auch noch einen einstelligen Tabellenplatz geschafft.“