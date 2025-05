Bekommt Westfalen das sechste NLZ? FLVW rechnet fest damit!

Denn zur Spielzeit 2025/26 führt der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) den U16-Nachwuchscup ein. Dort werden alle U16-Mannschaften aus Nachwuchsleistungszentren künftig antreten und damit aus dem "normalen" Spielbetrieb ausscheiden. Entsprechend hat der VJA Anpassungen zur Auf- und Abstiegsregelung im B-Junioren-Bereich vorgenommen und bereits explizit erwähnt, dass neben Dortmund, Schalke, Bochum, Paderborn und Bielefeld auch die U16 des SC Preußen Münster künftig nicht mehr dabei ist, da diese ab der Saison 2025/26 einem Nachwuchsleistungszentrum angehört.

Klare Worte, die FuPa Westfalen veranlasst haben, mal bei dem künftigen Sportlichen Leiter des Nachwuchsleistungszentrum Janis Hohenhövel nachzufragen. Dieser ist vorsichtig optimistisch, erklärt aber, dass das Anerkennungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist: "Wir haben im März alle Unterlagen und Konzepte eingereicht, die für ein Nachwuchsleistungszentrum benötigt werden. Es steht jetzt noch ein Termin im Mai aus, in dem eine Kommission des DFB und der DFL vor Ort unsere Angabe überprüfen wird. Quasi ob unsere Theorie auch in der Praxis so gegeben ist. Die ganze Infrastruktur und die Ressourcen werden unter die Lupe genommen, sei es der Athletik-Bereich, die Psychologie, die Analyse oder das Torwarttraining beispielsweise. Für uns ist klar, wir haben die gesamte Anforderungsliste, die tatsächlich sehr lang ist, nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt und möchten jetzt den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Sollte die Kommission noch "Kleinigkeiten" finden, sind wir dankbar um jeden Tipp und gehen davon aus, dass wir dort sicherlich noch kurzfristig nachbessern dürfen. Daher sind wir optimistisch, dass die Kommission eine positive Empfehlung an das Entscheidungsgremium des DFB abgeben wird. Spätestens Mitte Juni dürfte Klarheit herrschen."