Bekommt Schnaitheim seine Defensivprobleme unter Kontrolle?

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SG Bettringen Bettringen FC Durlangen Durlangen 15:00 PUSH

Die SG Bettringen hat als Absteiger einen starken Saisonstart hingelegt und steht mit sieben Punkten ungeschlagen auf Platz zwei. Gegen den FC Durlangen, der nach vier Spielen erst vier Zähler aufweist, geht es nun darum, die eigene Serie auszubauen. Für die Gäste wäre ein Punktgewinn Gold wert, um sich nicht frühzeitig im unteren Mittelfeld festzusetzen.

Der 1. FC Germania Bargau liegt mit fünf Punkten aus drei Spielen im Mittelfeld und will mit einem Heimsieg den Anschluss an die Spitze herstellen. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II kommt dagegen als Tabellenführer mit sieben Punkten und viel Selbstvertrauen nach dem 4:1 gegen Lorch. Es ist das klare Spitzenspiel des Spieltags, das für beide Mannschaften richtungsweisend werden könnte.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Böbingen Böbingen FV 08 Unterkochen Unterkochen 15:00 PUSH

Der TSV Böbingen, als Aufsteiger mit vier Punkten ordentlich gestartet, steht vor einer schweren Aufgabe. Mit dem FV 08 Unterkochen reist der Tabellenvierte an, der nach dem 5:0 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen mit breiter Brust auftritt. Ein Erfolg der Gastgeber würde den Aufsteiger im oberen Tabellendrittel festsetzen, während Unterkochen an der Spitze dranbleiben will.

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen wartet nach zwei Niederlagen immer noch auf die ersten Punkte und hat dabei ein Torverhältnis von 1:7. Gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II, die nach dem 3:2 gegen Schwabsberg-Buch bei drei Punkten stehen, ist der Druck enorm. Nur mit einem Heimsieg könnte die SG den Tabellenkeller verlassen, andernfalls droht ein frühes Abrutschen auf die Abstiegsplätze.

Die SGM Tannhausen/Stödtlen liegt mit drei Punkten aus zwei Spielen im Mittelfeld und will zu Hause nachlegen. Der SSV Aalen kommt nach dem überzeugenden 3:0 gegen die TSG Schnaitheim mit Rückenwind und steht ebenfalls bei drei Zählern. Ein ausgeglichenes Duell zweier Mannschaften, die beide den Sprung in das gesicherte Tabellenmittelfeld schaffen wollen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSG Schnaitheim Schnaitheim TV Neuler TV Neuler 15:00 PUSH

Die TSG Schnaitheim hat zwar bereits sechs Punkte gesammelt, musste sich zuletzt aber klar geschlagen geben. Mit dem TV Neuler kommt ein Team, das mit nur einem Punkt und drei erzielten Toren am Tabellenende steht. Für die Gastgeber ist es die Chance, wieder Kurs auf die oberen Plätze zu nehmen – für Neuler dagegen ein echtes Schlüsselspiel, um nicht weiter abzurutschen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Hüttlingen Hüttlingen TSG Nattheim Nattheim 15:00 live PUSH

Der TSV Hüttlingen hat mit vier Punkten aus drei Spielen einen ordentlichen Start hingelegt, ist aber noch nicht gefestigt. Die TSG Nattheim dagegen blieb bislang ungeschlagen und hat mit nur einem Gegentor die beste Defensive der Liga. Das Duell verspricht daher viel Spannung, da beide Teams im oberen Tabellenmittelfeld Fuß fassen wollen.

