»Bekommen Klassefußballer«: Landshut freut sich über Stoller-Zusage

Während die Aktiven die Winterpause genießen, laufen hinter den Kulissen des souveränen Spitzenreiters der Fußball-Landesliga Mitte SpVgg Landshut bereits die Vorbereitungen für die nächste Saison. Als ersten wertvollen Neuzugang zum Sommer 2026 wurde Stürmerroutinier Martin Stoller vom Ligarivalen SSV Eggenfelden verpflichtet, der dort noch als spielender Co-Trainer fungiert

Der 32-jährige Angreifer ist insbesondere im hiesigen Fußballkreis bestens bekannt und ging lange Zeit für seinen Heimatverein TSV Ergoldsbach auf Torejagd, wo er mit 33 Treffern entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Goldbachtaler in der Saison 2018/2019 den Sprung in die Bezirksliga-West, in der stolze 66 Tore in vier Spieljahren auf sein Konto gingen, schafften. Zu Beginn der Saison 2024/2025 folgte er dem Ruf des SSV Eggenfelden in die Landesliga und gehört seither mit insgesamt 27 Toren und 14 Assists zu den Leistungsträgern der Rottaler, die ihn verständlicherweise ungern ziehen lassen.





"Nach meiner bisher sehr schönen Zeit in Eggenfelden möchte ich zum Sommer 2026 bei der SpVgg Landshut angreifen. Dort ist der Aufschwung offensichtlich und neben der heimatlichen Nähe waren der sportliche Anreiz für den Wechsel hauptausschlaggebend. Die Qualität im Kader ist enorm und ich habe Bock darauf, diese mit meinen Stärken noch weiter zu bereichern“, begründete Martin Stoller seinen Schritt. "Bis dahin gilt aber mein voller Fokus noch dem SSV“, betonte er ausdrücklich.



