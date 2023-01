– Foto: privat

Bekommen Kassel oder Baunatal ein Nachwuchsleistungszentrum? Talente aus der Region sollen in Nordhessen gehalten werden

Manfred Rohde weiß, wovon er spricht. Der Regionalauswahl-Koordinator von Kassel, mahnt: "Leider werden in Nordhessen sehr viele gute Talente nicht so gefördert wie in Südhessen und dadurch verlieren wir sehr viele gute Spieler etwa nach Südhessen und auch an Paderborn in Nordrhein Westfalen."

"Wir haben hier leider kein Nachwuchsleistungszentrum und das ist für viele Talente der ausschlaggebende Punkt, zu einem anderen Verein zu wechseln", erklärt Rohde, der zuvor sieben Jahre im Jugendbereich des SV Balhorn aktiv als Trainer gearbeitet hatte und danach als Trainer zum KSV Hessen Kassel gewechselt war, um dort vier Jahre als Trainer und Co-Trainer im Jugendbereich zu fungieren. Jetzt ist Rohde übergeordnet für den Verband tätig. "Vor drei Jahren habe ich dann die Möglichkeit bekommen für den HFV als Jugend-Koordinator zu arbeiten, was ich gerne angenommen habe und auch noch ein paar Jahre ausfüllen möchte." Drei Talente für Nordhessen "Auch ohne ein NLZ haben wir hier Talente, die in der höchsten Spielklasse in Deutschland spielen", betont Rohde. Zum Beispiel die U15 von Hessen Kassel, die gegen den VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt oder auch den SC Freiburg spielt. "Ganz besonders stechen da drei Spieler heraus, die auch in der Hessenauswahl der U15 zum Einsatz kommen. Wir können nur hoffen, dass die Jungs nicht auch dem Ruf eines NLZ folgen, ansonsten sind wieder drei große Talente für Nordhessen verloren."

– Foto: privat