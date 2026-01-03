Bekloppt: Fortunas Stürmer avanciert zum Elfmeter-Killer

Nach 2016, 2017, 2020 und 2023 hat sich der SV Fortuna zum fünften Mal in die Siegerliste des namhaften Hallenturniers des SV 08 Auerbach eingetragen. Und das trotz widriger Umstände. Die Regensburger reisten mit einem dezimierten Kader nach Auerbach. Jason Sarjlic, der beim Bayernligisten eigentlich für Offensivwirbel sorgt, hütete das Tor – und avancierte im Endspiel gegen die SpVgg SV Weiden mit drei gehaltenen Neunmetern zum Helden. Titelverteidiger ATSV Erlangen musste sich mit Platz vier zufriedengeben, Stadtrivale FSV Erlangen-Bruck wurde Dritter.

„Wir sind unter widrigen Umständen angereist, mit Jason Sarajlic als Torwart und Amir Hedider mit kurzfristiger Erkrankung, aber wir haben über das ganze Turnier hinweg als Mannschaft zusammengehalten und gezeigt, dass der Titel nur über uns geht. Ein Sonderlob an Lucas Altenstrasser, der mit seiner Mentalität und seinem Siegeswillen mehrmals den Bann des Gegners gebrochen hat. Dass Jason am Ende mit drei gehaltenen Elfern noch zum Elfer-Killer mutiert, ist einfach unglaublich“, freute sich Fortunas Trainer Arber Morina, der selbst mitspiele.



Mehr zum Turnierverlauf in Kürze…





Die Endplatzierungen:

1. SV Fortuna Regensburg

2. SpVgg SV Weiden

3. FSV Erlangen-Bruck

4. ATSV Erlangen

5. FC Amberg

6. SV 08 Auerbach

7. SV Etzenricht

8. 1. FC Schnaittach





