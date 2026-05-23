Bekim Kastrati: "Wollte, dass der Tag niemals aufhört"

"Schau mal, wer alles gekommen ist!" - Nicht nur für Bekim Kastrati wird der Tag unvergesslich bleiben. – Foto: Markus Verwimp

Vor dem großen Finale des Niederrheinpokals gegen den MSV Duisburg wusste Bekim Kastrati, Trainer des SC St. Tönis, noch nicht, wie diese Partie sich im Reigen seiner persönlichen Erfahrungen einreihen würde. Nach der Partie war er von dem gesamten Finaltag einfach überwältigt. "Man wollte, dass dieser Tag einfach nicht aufhört. Schon beim Aufwärmen hätte man sich gewünscht, dass die Zeit anhält und es einfach ewig so weitergeht", erklärte er nach der 1:4-Niederlage des Oberligisten in Duisburg, wodurch schon klar wird, dass das Ergebnis an diesem Tag für die St. Töniser nicht die zentrale Rolle spielte.

Trotz des Resultats gab es aber auch rein sportlich Dinge, auf die Kastrati auch noch stolz sein durfte. "Man muss ehrlich sein, die letzten 20 Minuten hat Duisburg bei 4:0 natürlich auch weniger gemacht. Ärgerlich ist natürlich das frühe 1:0. Man sagt immer, dass man kein frühes Gegentor bekommen darf, vielleicht bekommt man es deshalb dann auch. Danach haben wir aber eine gute Reaktion gezeigt, einen guten Schuss von Morten Heffungs und zwei, drei gute Szenen von Tyler Nkamanyi und Julian Suaterna gehabt. Das war absolut in Ordnung. Auch das 2:0 zur Pause kann für den Favoriten noch ein ganz gefährliches Ergebnis sein. Aber mit den zwei schnellen Toren nach der Pause war es dann dahin. Wir akzeptieren das, Glückwunsch an den MSV. Ich werde das wahrscheinlich niemals vergessen", fasste Kastrati zusammen.

"Die Jungs, der Verein, die Fans, so viele Familien, die heute da waren, die wollen alle kein Ende haben. Was wir hier als kleiner Oberliga-Verein erreicht haben ist herrlich. Das war so ein toller Tag, angefangen mit der Busfahrt hierhin, das ganze Drumherum, ich bin einfach nur sehr glücklich und stolz auf diesen Klub, und dass wir es als Team geschafft haben, diesen vielen Menschen das hier zu ermöglichen."

Ein Stück weit können solche Partien aber auch süchtig machen, die Lust auf mehr wecken. "Ich habe immer davon geträumt. Ich werde weiterhin, so lange ich Trainer irgendwo bin, hungrig bleiben und mir Ziele stecken. Man muss dabei realistisch sein - aber die Reise ist ja noch nicht zu Ende", erklärte er im Hinblick auf das nun kommende Spiel im DFB-Pokal. Vergessen hat er aber auch die Menschen nicht, die an diesem Tag nicht mitwirken konnte. Dazu gehört Adonis Milaj, der sich jüngst das Kreuzband gerissen hat, aber natürlich ganz besonders auch der kürzlich aus dem Leben gerissene Markus Hagedorn. "Eigentlich war Markus dieser Verein, das wäre sein Tag gewesen. Ich sehe seinen Sohn hier, das war wirklich alles nicht leicht. Aber umso glücklicher bin ich für alle diese Menschen hier."

Rücktritt vom Rücktritt für ein Spiel bei Dohmen?

Ein besonderer Tag war es auch für SC-Kapitän Dominik Dohmen, der am Saisonende seine Laufbahn mit 34 Jahren beenden wird, und sein vielleicht größtes Spiel somit am Samstag noch intensiver erlebte. "Was der gesamte Verein hier auf die Beine gestellt hat, angefangen in unserem Vereinsheim heute früh, ist wirklich unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob wir auch alles realisiert haben, was die sich hier überlegt haben", zeigte sich auch der Spielführer des SC überwältigt. "Ärgerlich ist für uns ein wenig, dass wir so schlecht in die Halbzeiten gestartet sind und zu schnell die Gegentore kassiert haben. Umso größer ist das Kompliment an die Mannschaft, wie wir da zurückgekommen sind, bei den Temperaturen und den vielen Zuschauern. Das heute wird niemand so schnell vergessen."

Dominik Dohmen mit Wimpel und Nachwuchs. – Foto: Markus Verwimp

Der Lohn für diese starke Pokalsaison wird für den SC ja ein Spiel der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals im August sein. Dabei könnten Bayern, der BVB oder auch Borussia Mönchengladbach mögliche Gegner sein. Ein Spiel gegen die Gladbacher wäre für Dohmen schon deshalb besonders, weil er auch als Jugendtrainer im Borussia-Park tätig war. Könnte es für dieses eine Spiel den Rücktritt vom Rücktritt geben? "Das weiß ich nicht. So weit will ich noch nicht denken. Ich genieße es erstmal. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass der Verein da einen dicken Brocken bekommt, einen Erstligisten möglichst, das würde das Ganze abrunden." Zunächst aber dürfte das Team die frühsommerliche Nacht zum Tag machen.