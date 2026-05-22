Bekim Kastrati: „Ich verspüre nur Vorfreude und Stolz“

Die Vorfreude ist groß bei Bekim Kastrati – Foto: Jens Terhardt

Am Samstag ist es endlich so weit. Dann steigt im Duisburger Wedaustadion das größte Spiel der Vereinsgeschichte für den Oberligisten SC St. Tönis: das Finale des Niederrheinpokals beim MSV Duisburg. Es sei das erste Finalspiel am Niederrhein seit mehreren Jahren, das wieder das klassische „David gegen Goliath“-Duell sei, hob Wolfgang Jades aus dem Präsidium des Fußballverbandes Niederrhein in einer Presserunde im Vorfeld des Spiels hervor. Bis Donnerstagmorgen waren knapp 17.000 Tickets abgesetzt, der Verband und die beiden beteiligten Teams hoffen darauf, dass es am Samstag mindestens 20.000 Besucher im Wedaustadion werden.

Als Spieler habe er durchaus schon vor solchen Kulissen spielen dürfen, sagte SC-Trainer Bekim Kastrati, der unter anderem bei Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden unter Vertrag stand. Als Trainer ist es für ihn jedoch Neuland. „Ich verspüre nur Vorfreude und Stolz“, sagte der Übungsleiter mit Blick auf das Spiel. Dass der MSV als klarer Favorit ins Rennen gehe, sei jedem im Verein klar. Er hofft, dass sein Team mit der Sicherheit im Rücken, ohnehin schon für den DFB-Pokal qualifiziert zu sein, locker und befreit aufspielen kann. An seiner Herangehensweise an das Spiel ändere es allerdings nichts. „Wir wollen gut ins Spiel kommen und den MSV so lange wie möglich ärgern“, sagte Kastrati.

In einem Endspiel des Verbandspokals geht es immer auch um die Qualifikation für den DFB-Pokal. Die haben in diesem besonderen Fall beide Teams bereits sicher, da sich der MSV Duisburg als Viertplatzierter der dritten Liga bereits auf diesem Wege für die Endrunde qualifiziert hat. Insofern wartet auf den SC St. Tönis nach dem größten Spiel der Vereinsgeschichte schon im August ein noch größeres Spiel.

Sein Gegenüber Dietmar Hirsch bekannte, den SC auch einmal besucht zu haben, um sich selbst ein Bild zu machen. „Sie spielen mutigen Fußball und haben sich in einer schweren Oberliga oben etabliert“, honorierte Hirsch die Leistung des Sportclubs. Es gehe allerdings um einen Titel, daher werde er auch die bestmögliche Elf auf den Rasen schicken, kündigte er an.

Schrick oder Sell – wer hütet das Tor am Samstag?

Die Vorfreude beim klaren Underdog wurde vor wenigen Tagen etwas von einer Hiobsbotschaft für Bekim Kastrati getrübt. Der Trainer muss mit Adonis Milaj auf einen wichtigen Mittelfeldspieler verzichten. Der 21-Jährige, in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildet, kann verletzungsbedingt nicht dabei sein. Der Kosovare, der es in seiner Heimat in allen Nachwuchsmannschaften zum Nationalspieler schaffte, schied vergangenen Sonntag im Meisterschaftsspiel bei den Sportfreunden Baumberg bereits frühzeitig aus. Und die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten, denn er hat sich das Kreuzband abgerissen. „Das tut mir für den Jungen so leid“, gibt der Coach diesbezüglich zu verstehen. Auch noch nicht ganz sicher ist der Einsatz von Gianluca Rizzo. Doch spricht bei ihm einiges dafür, dass es bis Samstag reichen wird. Ansonsten werden alle, die zur Verfügung stehen, auch mit nach Duisburg reisen, weil gerade im Pokal, zumal es gegen Kleve und Büderich über 120 Minuten ging, viele Kräfte zum Einsatz kamen und zum Erfolg mit beitrugen. Gespannt darf man sein, welcher Keeper – Simon Sell und Tim Schrick wechseln sich zumeist regelmäßig ab – im Tor stehen wird. Einiges spricht für Sell, denn er hat mit zwei gehaltenen Elfmetern im Halbfinale gegen Büderich den maßgeblichen Anteil daran, dass es mit dem Endspieleinzug klappte.

Bekim Kastrati sprach in der Medienrunde auch noch einmal den tragischen Tod von Abteilungsleiter Markus Hagedorn an, der den Verein nach wie vor sehr mitnimmt und betrübt. „Wir sind in einer sehr schweren Phase“, sagte Kastrati. Zu Ehren Hagedorns werde die Mannschaft in besonderen Shirts zum Einlaufen auf den Rasen kommen. Trotz allem wolle man versuchen, das Spiel so gut wie möglich zu genießen. Nach dem Spiel sei eine große Feier im Vereinsheim geplant – unabhängig vom Ausgang der Partie.