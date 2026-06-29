Bekim Kastrati holt langjährigen Weggefährten auf die Trainerbank

Bekim Kastrati freut sich auf einen neuen Co-Trainer. – Foto: Marcel Eichholz

Mit einem neuen Co-Trainer startet der SC St. Tönis am 2. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga Niederrhein. An der Seite von Cheftrainer Bekim Kastrati wird dann Ex-Profi Adli Lachheb Platz nehmen. Er und Kastrati kennen sich bereits aus gemeinsamen Jahren beim SV Straelen.

Sind sind Freunde abseits des Platzes und ab sofort Kollegen auf dem Platz, beziehungsweise an der Seitenlinie. Der SC St. Tönis hat sein Trainerteam mit Adli Lachheb erweitert. Der 39-Jährige verstärkt die Apfelstädter zukünftig als Co-Trainer von Chef Bekim Kastrati. Bereits beim SV Straelen bildeten sie ein Trainerteam, ehe sich die Wege vorübergehend trennten. Nach zwei Jahren als Co beim Wuppertaler SV hat Lacheb den Regionalliga-Absteiger nun verlassen und in St. Tönis unterschrieben - sehr zur Freude von Kastrati, wie er in den Vereinsmedien mitteilt: "Adli bringt viel Erfahrung, Fachwissen und Leidenschaft mit. Ich bin sehr froh und glücklich, ihn an meiner Seite zu haben."

Für Lachheb ist es das nächste Kapitel in seiner Laufbahn als Trainer. Sein Ziel bleibt aber weiterhin der höherklassige Fußball. Das macht auch Holger Krebs, der Sportliche Leiter des SC, in seinem Statement deutlich. "Adli Lachheb hat das Ziel, im Profibereich seine Erfahrung einzubringen und sich auch dort zu etablieren. Sollte er aus höheren Ligen ein gutes Angebot erhalten, so wird der SC ihn selbstverständlich ziehen lassen, so sind wir verblieben", heißt es. Gemeinsam mit Lukas Stiels findet sich nun eine große Portion an Erfahrung und Kompetenz im Trainerteam wider.