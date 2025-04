Bekim Kastrati fordert die Gier auf Mehr

Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Solomon Andersen kannte der Jubel keine Grenzen. Spieler und Anhänger des SC St. Tönis feierten ausgelassen den 3:1-Sieg im Spitzenspiel bei der SpVg. Schonnebeck. Denn der sorgte in der Oberliga Niederrhein dafür, dass die Vorentscheidung um die Meisterschaft nicht gefallen ist. Die Blau-Gelben sorgten für Spannung auf der Zielgeraden und nutzten ihre Chance, selbst in der Verlosung zu bleiben.

In Schonnebeck stellte der SC erneut unter Beweis, dass er zu Recht ganz oben mitmischt und hatte in dieser Richtung weisenden Begegnung auch seine Nerven besser im Griff. Die Gastgeber kassierten bereits in der ersten Halbzeit vier Gelbe Karten, der SC keine. Kastrati nahm seine Mannschaft in der Halbzeit in die Pflicht: „Ich habe ihr gesagt, dass es wichtig ist, das Spiel mit elf Mann zu Ende zu bringen.“

Das gelang dem Spitzenreiter nicht, der sich früh dezimierte und in der Nachspielzeit eine weitere Gelb-Rote Karte sah – und nach dem Schlusspfiff sogar eine Rote Karte. Auch nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zeigte die Kastrati-Elf eine reife Reaktion. Sie geriet nicht in Panik, besann sich auf ihre spielerischen Qualitäten und gab nur kurz darauf durch den eingewechselten Kohei Nakano eine vernichtende Antwort. In der mentalen Verfassung aller chancenreichen Teams sieht Kastrati auch einen Schlüssel für die restlichen Begegnungen: „Jetzt geht es auch darum, wer die Nerven verliert.“ Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zusammenhalt. In dieser Hinsicht sieht der SC-Coach seine Mannschaft gut aufgestellt: „Bis zum dritten Torwart haben sich alle für die Mannschaft gefreut. Das zeigt den Teamgeist und die Mentalität der Mannschaft.“