Bekim Kastrati emotional: "In Gedanken bei unserem Freund"

Entsprechend bedient war auch KFC-Trainer Julian Stöhr, der seiner Mannschaft vor dem Spiel noch gesagt hatte, er wolle hinterher nicht wieder da stehen müssen und dem Gegner zu einem glücklichen Sieg gratulieren. Doch genau so kam es. „Wir müssen uns in den ersten 25 Minuten einfach für eine ordentliche Anfangsphase belohnen“, haderte Stöhr. Danach habe seine Mannschaft zu behäbig agiert und viel hinten rum gespielt, bevor dann zwei Kontersituationen für die vermeintliche Vorentscheidung sorgten.

Doch der KFC hätte das Spiel durchaus wieder auf seine Seite ziehen können. „Wir kommen druckvoll aus der Pause, machen den Anschlusstreffer. Danach hatten wir Chancen auf den Ausgleich“, sagte Stöhr. Der Elfmetertreffer habe dann den Stecker gezogen. So stehen zwei Niederlagen aus zwei Heimspielen zu Buche, die der KFC gut und gerne beide hätte gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. „Dafür sind wir selbst verantwortlich. Die Ergebnisse müssen kommen, da sind wir alle in der Pflicht“, fordert der Coach.

SC widmet Sieg erkranktem Hagedorn