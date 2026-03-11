Bekim Kastrati emotional: "In Gedanken bei unserem Freund"

Die Euphorie beim KFC Uerdingen ist verpufft. Nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung vor knapp zwei Wochen herrschte Aufbruchstimmung rund um den Verein, schließlich wurde ein neuer Vorsitzender gewählt, ein Vorstand berufen, der präsent ist und der gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter daran arbeiten möchte, dass das laufende Insolvenzverfahren beendet werden kann. Durch das 0:1 gegen den FC Büderich hatte die Euphorie schon einen Knacks bekommen. Jetzt, nach der 1:3-Pleite gegen den SC St. Tönis, ist sie gänzlich verflogen. Der KFC Uerdingen ist auf dem harten Boden der Realität angekommen – und muss darum kämpfen, auch in den kommenden Wochen noch in den Aufstiegskampf in der Oberliga Niederrhein eingreifen zu können.
Wenn auf die beiden Siege gegen Sonsbeck und Biemenhorst, die souverän mit 3:0 und 4:0 eingefahren wurden, weitere Erfolge eingefahren worden wären, wäre man mittendrin. Denn nach dem Remis des Tabellenführers Ratingen 04/19 in der Vorwoche reichte es für den Spitzenreiter an diesem Wochenende wieder nur zu einem Punktgewinn. In Summe sind das trotzdem zwei Punkte mehr, als der KFC geholt hat. Der ist durch die jüngsten Resultate der Konkurrenz auf den sechsten Platz abgerutscht, und der VfB Hilden, der seinerseits jüngst ebenfalls Regionalliga-Ambitionen geäußert hat, hat sich als erster Verfolger etabliert – und den TSV Meerbusch deutlich mit 5:0 abgefertigt.
Entsprechend bedient war auch KFC-Trainer Julian Stöhr, der seiner Mannschaft vor dem Spiel noch gesagt hatte, er wolle hinterher nicht wieder da stehen müssen und dem Gegner zu einem glücklichen Sieg gratulieren. Doch genau so kam es. „Wir müssen uns in den ersten 25 Minuten einfach für eine ordentliche Anfangsphase belohnen“, haderte Stöhr. Danach habe seine Mannschaft zu behäbig agiert und viel hinten rum gespielt, bevor dann zwei Kontersituationen für die vermeintliche Vorentscheidung sorgten.
Doch der KFC hätte das Spiel durchaus wieder auf seine Seite ziehen können. „Wir kommen druckvoll aus der Pause, machen den Anschlusstreffer. Danach hatten wir Chancen auf den Ausgleich“, sagte Stöhr. Der Elfmetertreffer habe dann den Stecker gezogen. So stehen zwei Niederlagen aus zwei Heimspielen zu Buche, die der KFC gut und gerne beide hätte gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. „Dafür sind wir selbst verantwortlich. Die Ergebnisse müssen kommen, da sind wir alle in der Pflicht“, fordert der Coach.
Sportclub-Trainer Bekim Kastrati war die Freude über den Auswärtserfolg seiner Mannschaft unterdessen sichtlich anzumerken, auch wenn er versuchte, vor den KFC-Verantwortlichen diese aus Respekt nicht zu sehr durchblicken zu lassen. Bevor er auf das Spiel einging, geriet er etwas ins Schwärmen. „Ich mag den KFC. Es ist immer etwas Besonderes, hier zu spielen. Das Stadion, der Flair, die Zuschauer, einfach ein Verein mit viel Tradition“, sagte er. Dann wurde es sportlich. „Der KFC war besser“, gab er zu. Allerdings sei sein Matchplan voll aufgegangen. „Wir wollten tief stehen, dem Gegner den Ball überlassen und unsere Nadelstiche setzen“, erklärte er.
Ganz zum Ende schlug Kastrati allerdings emotionale Töne an. Er widmete den 3:1-Erfolg seiner Mannschaft Markus Hagedorn, dem Abteilungsleiter Fußball des SC St. Tönis, der derzeit im Krankenhaus liegt. „Der Verein macht derzeit eine schwere Zeit durch. In Gedanken sind wir alle bei unserem guten Freund Markus und hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht“, sagte Kastrati. Diesen Wünschen schlossen sich auch beim KFC alle an.