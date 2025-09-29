Bekim Kastrati bekommt trotz Siegs nun graue Haare

Neben Dominik Dohmen stand mit Janis Nikolaou ein weiterer erfahrener Akteur nicht zur Verfügung, sodass Mario Knops auf der „Sechs“ begann. Die eher ungewohnte Rolle interpretierte der 25-Jährige aber bestens und gab dem Spiel der Gastgeber von Beginn an die nötigen Impulse für die Offensive. Überhaupt machte der Sportclub bis zur Pause vieles richtig. Die Defensive, in der Niklas Withofs die Lufthoheit besaß, ließ so gut wie gar nichts zu. So kamen die Gäste meist nur dann in halbwegs aussichtsreiche Situationen, wenn den Hausherren ein Fehlpass aus der Abwehr heraus unterlief.

Nach vorne zeigten sich die Gastgeber äußerst spielfreudig und ideenreich, was zwangsläufig zu einigen Torchancen führte. Nach einem Rückpass von Kris Pöstges hielt Julio Torrens direkt auf ETB-Keeper Alexander Golz (5.). Genauso erging es Maksym Lufarenko bei seiner Direktabnahme nach Zuspiel von Torrens (12.). Doch nur eine Minute später klingelte es im Essener Gehäuse. Nach einem kapitalen Abspielfehler von Golz traf Heffungs im zweiten Anlauf zum 1:0 (13.). Der SC ließ nicht nach und Kohei Nakano scheiterte nach einem schönen Solo am Pfosten (20.). Zudem ergaben sich für Heffungs zwei weitere Möglichen, die Führung auszubauen. Auf der anderen Seite musste Robin Offhaus nur einmal eingreifen, als der SC-Schlussmann einen Distanzschuss von Serhat Sat um den Pfosten lenkte (15.).

Kastrati zufriden

Die Halbzeitführung war hoch verdient, hätte aber höher ausfallen müssen. Das war das Einzige, was es zu kritisieren gab und was sich oftmals rächt. Zumal die Gäste mit wesentlich mehr Engagement aus der Kabine kamen und nach einem Abspielfehler von Torrens durch Marcello Romano zum Ausgleich trafen (52.). Kurzzeitig schien es, als könnte die Partie kippen. Aber die Hereinnahme von Julian Suaterna-Florez zahlte sich schnell aus. Erst zwei Minuten im Spiel, legte der Kolumbianer für Heffungs zweiten Treffer auf (62.). Die erneute Führung sorgte wieder für freie Köpfe und mit dem 3:1 war die Entscheidung gefallen. Eine Flanke von Knops beförderte der von Heffungs bedrängte Maurice Haar ins eigene Netz (72.). Knops krönte seine gute Leistung mit einem schönen Schlenzer zum 4:1 (76.). Lukas Korytowski gelang noch das bedeutungslose 4:2 (90.).

„Wir hatten eine Phase, wo wir den Gegner einladen, es unnötig spannend gemacht haben und ich sicher ein paar graue Haare mehr bekommen habe“, haderte Kastrati, „aber wir hatten insgesamt eine klare Ordnung und taktisch hat mir das sehr gut gefallen. Für uns war dieses Spiel richtungsweisend. Wir haben die drei Punkte. Von daher kann ich zufrieden sein.“