Beke Sterner verlässt die SGS Essen nach sieben Jahren

Beke Sterner verlässst die SGS Essen in diesem Sommer. – Foto: Marc Bremer

Beke Sterner war 2019 zur SGS Essen gekommen und ging bereits in jungen Jahren auf das Sport- und Tanzinternat des Essener Verbundsystems. Nach einem sehr erfolgreichen Jahr in der U17 debütierte sie bereits im November 2020 beim 6:1 in Duisburg für die Bundesligamannschaft. Seither bringt es die Rechtsverteidigerin auf insgesamt 122 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der SGS, in denen ihr beachtliche zehn Treffer und 16 Vorlagen gelangen. Ihr letztes Tor gelang ihr am finalen Spieltag der vergangenen Saison zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen den SC Freiburg. Ein würdiger Abschluss für eine großartige und erfolgreiche Zeit.

„Ab sofort bin ich der größte Lila-Weiß-Fan“, verspricht Sterner. „Die SGS wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen behalten und ich bin unfassbar dankbar für die letzten sieben Jahre, in denen ich mich sowohl sportlich als auch menschlich Jahr für Jahr weiterentwickeln konnte. Nun ist es an der Zeit für mich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich wünsche dem Verein alles Gute, werde aus der Ferne die Daumen drücken und möglichst oft zu Besuch kommen.“

„Beke ist ein tolles Beispiel dafür, wie man sich bei der SGS entwickeln kann“, meint Daniel Kraus, sportlicher Leiter der SGS. „Sie hat die Werte des Vereins immer zu 100 Prozent verkörpert und war sowohl auf als auch neben dem Platz eine absolute Führungspersönlichkeit. Sie war in den letzten Jahren sicher eines der Gesichter der SGS. Wir wünschen Beke für ihren weiteren Weg natürlich alles Gute und möchten uns bei ihr für die tolle Zeit bedanken, die sie und der Verein zusammen erleben durften.“