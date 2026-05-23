Bekanntes Gesicht übernimmt die U19 der SG Traßlberg Matthias Kaminski wird Trainer der Spielgemeinschaft +++ Eng verzahnt mit dem Herrenteam von PM · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Der neue A-Jugendtrainer Matthias Kaminski (Zweiter von rechts) mit den Verantwortlichen der SG Traßlberg. – Foto: Florian Prechtl

Die SG Traßlberg/Poppenricht/Rosenberg stellt im Jugendbereich die Weichen für die Zukunft: Mit Matthias Kaminski wechselt ein bekanntes Gesicht des regionalen Fußballs an die Seitenlinie der A-Junioren. Der erfahrene Coach kommt vom ASV Haselmühl und soll eine entscheidende Brücke zum Herrenbereich schlagen.

Die Verantwortlichen freuen sich über diesen Coup. Der 44-jährige Kaminski, der aus dem Raum Nürnberg stammt, hat sich in der Region bereits einen echten Namen gemacht. Seine Qualität und Routine unterstrich er unter anderem bei seinen Stationen beim SV Inter Bergsteig Amberg, der DJK Ammerthal II und dem ASV Haselmühl – dieses fundierte Wissen soll nun den ältesten Nachwuchskickern zugutekommen.



Die Verpflichtung ist Teil eines strategischen Gesamtkonzepts: Um den Übergang in den Seniorenreife zu erleichtern, trainiert die A-Jugend ab sofort parallel zur ersten Herrenmannschaft. „Wir wollen unsere Talente fordern, fördern und langfristig binden. Wenn die Jungs merken, dass der Draht nach oben kurz ist, erleichtert das den Sprung enorm“, so die Vereinsführung.





Ein großer Pluspunkt ist die personelle Konstellation: Matthias Kaminski und Ilker Caliskan, die Trainer der ersten Herrenmannschaft, sind bestens vernetzt und schätzen sich sehr. Diese enge Verbindung garantiert eine optimale Kommunikation: Kurze Wege bei Spielerabsprachen, gemeinsame Einheiten und eine einheitliche Spielphilosophie sind damit von Tag eins an gesetzt. Die SG blickt voller Vorfreude auf die neue Spielzeit.