Bekanntes Gesicht: Nico Antonitsch wird neuer FCI-Co-Trainer

– Foto: FC Ingolstadt 04

Für den 34-Jährigen schließt sich damit ein weiterer Kreis. Bereits zwischen Sommer 2019 und Januar 2023 trug Antonitsch das Trikot der Schwarz-Roten. In dreieinhalb Jahren absolvierte der gebürtige Wiener 80 Pflichtspiele für den FCI, erzielte zwei Tore und feierte 2021 mit den Schanzern den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Nach Stationen bei der SV Elversberg und Hapoel Petah Tikva beendete der ehemalige Innenverteidiger Anfang 2025 seine aktive Laufbahn. Nur wenige Tage später kehrte er zum FC Ingolstadt 04 zurück und sammelte im Nachwuchsleistungszentrum erste Erfahrungen als Trainer. Neben seiner Tätigkeit als Co-Trainer der U16 war Antonitsch in der vergangenen Spielzeit vor allem als Übergangskoordinator tätig und begleitete die Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Profibereich. Parallel absolviert der Österreicher aktuell die UEFA-A-Lizenz.

Geschäftsführer Sport und Kommunikation Harald Gärtner freut sich über die Besetzung der vakanten Position: „Mit Nico komplettieren wir unser Trainerteam für die neue Saison. Er kennt den FC Ingolstadt 04 aus seiner Zeit als Spieler hervorragend und hat sich nach dem Ende seiner aktiven Karriere Schritt für Schritt auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Seine Erfahrung aus über 400 Pflichtspielen im Profifußball, seine Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum und seine Nähe zum Verein machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung unseres Trainerteams. Gemeinsam decken wir damit sämtliche Facetten ab, die für die tägliche Arbeit mit unserer Mannschaft wichtig sind.“