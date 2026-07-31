Bekanntes Gesicht für Regionalligist: Till Jacobi kehrt zurück

– Foto: FSV 63 Luckenwalde

Der FSV 63 Luckenwalde kann in der laufenden Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost einen namhaften Rückkehrer begrüßen. Der 23 Jahre junge Till Jacobi trägt nach einem einjährigen Intermezzo beim FSV Zwickau künftig wieder das Trikot des FSV.

Till Jacobi ist beim FSV 63 Luckenwalde kein Unbekannter. Bereits in der Spielzeit 2024/2025 schnürte der 23-jährige Akteur in insgesamt 30 Regionalligapartien die Schuhe für den Verein und hinterließ dabei einen nachhaltigen Eindruck. Die Leidenschaft und der Einsatz, die er in diesem Jahr auf den Platz brachte, sind im Umfeld unvergessen. Nun steht fest, dass der junge Spieler in der Saison 2026/2027 wieder für den Regionalligisten auflaufen wird, was im gesamten Vereinsumfeld für große emotionale Vorfreude sorgt.

Das einjährige Intermezzo beim FSV Zwickau

Nach seiner Zeit in Luckenwalde zog es den Akteur für ein Jahr zum FSV Zwickau. Bei dem Traditionsverein sammelte der Spieler weitere wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau und absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 25 Einsätze in der Regionalliga Nordost. Trotz des zwischenzeitlichen Wechsels blieb die Verbindung bestehen. Nach diesem einjährigen Gastspiel schlägt Till Jacobi nun wieder den Weg zurück zu seiner früheren Wirkungsstätte ein, um gemeinsam mit den Luckenwaldern die kommenden sportlichen Aufgaben anzugehen.

Große Wertschätzung

Die Erleichterung und Freude über das geglückte Transfergeschäft spiegeln sich auch in den Worten der Vereinsführung wider. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, zu den Qualitäten des Rückkehrers und zur reibungslosen Abwicklung des Transfers wie folgt: „Till überzeugte in der vorletzten Saison mit Mentalität, Intensität und Unermüdlichkeit. Folgerichtig sicherte sich ein größerer Club seine Dienste. Der Kontakt riss nie ab und wir sind froh, ihn wieder bei uns zu haben. Es gilt ein neues erfolgreiches Kapitel zu schreiben. Ein Dank geht an den FSV Zwickau für die beispielhafte Kommunikation zwischen den Vereinen.“