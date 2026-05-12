Bekanntes Gesicht der Westfalenliga 2 wird neuer Sportchef in Herne

Stefan Gosing (r.) mit seinem "Weggefährten" Michael Wurst. Er war sechs Jahre lang beim Herner Stadtrivalen SV Sodingen tätig. – Foto: Mario Sachsenweger

Beim SC Westfalia Herne leuchten im Tabellenkeller alle Alarmglocken. Drei Spieltage vor Schluss steht die Mannschaft von Kamil Bednarski auf Abstiegsplatz 17 und muss mehr denn je um den Abstieg in die Landesliga bangen. Das rettende Ufer ist im turbulenten Abstiegskampf der Westfalenliga 2 allerdings nur einen Zähler entfernt. Nun haben die Herner auf einer Position für ligaunabhängige Klarheit gesorgt, die lange vakant war.

Seit dem Rücktritt von Ex-Profi Marcus Piossek Ende 2024 war die Position des Sportlichen Leiters bei Westfalia Herne nicht besetzt. Das wird sich in naher Zukunft ändern, denn Stefan Gosing übernimmt den Posten zur neuen Saison, wie der Verein am Montagnachmittag (11. Mai) offiziell bestätigte.

Der 45-Jährige stand zu aktiven Zeiten als Torwart u.a. für den Lüner SV in der Oberliga Westfalen, den FSV Witten und SC Obersprockhövel auf dem Platz. Nach seinem Karriereende 2015 arbeitete Gosing als Co- und Cheftrainer bei Mengede 08/20, ehe er von 2018 bis 2024 beim Herner Lokalrivalen SV Sodingen als Sportlicher Leiter tätig war. Dort trennte man sich von Gosing und dem Trainerteam, bestehend aus Jimmy Thimm und Michael Wurst, im Oktober 2024. Wurst und Gosing wechselten in gleicher Funktion im Februar 2025 schließlich innerhalb der Westfalenliga 2 zum SC Obersprockhövel, wo beide im Dezember selben Jahres entlassen wurden. Wurst wird im Übrigen im Sommer neuer Trainer des Bochumer A-Ligisten TuRa Rüdinghausen, während Gosing zeitgleich die Arbeit am Schloss Strünkede aufnehmen wird.