Bekanntes Gesicht aus dem Südwesten mischt die 2. Bundesliga auf

– Foto: Eibner

Nach elf Spieltagen in der 2. Bundesliga steht der SC Paderborn mit nur einer Niederlage an der Tabellenspitze. Mit dabei ist ein neues Gesicht an der Seitenlinie, welches in Württemberg eine lange Vergangenheit hatte.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________ Mit seinen 39 Jahren gehört Ralf Kettemann zu den jüngsten Cheftrainern in der 2. Bundesliga. Der Coach des SC Paderborn steht seit dieser Spielzeit an der Seitenlinie und blickt auf einen erfolgreichen Saisonstart zurück. In den letzten fünf Jahren war Kettemann als Coach der U19 des Karlsruher SC tätig und machte dort auf sich aufmerksam, um im Sommer in die zweite Liga zu wechseln. Seine Trainerkarriere begann er allerdings beim TSV Ilshofen in der Landesliga-Saison 2014/15, schaffte auf Anhieb den Aufstieg in die Verbandsliga, drei Jahre später gar den Durchmarsch in die Oberliga. In Ilshofen stand er auch selbst auf dem Platz. Anschließend ging es über die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim dann 2021 nach Karlsruhe.

In seiner Spielerkarriere blickt Kettemann auf zahlreiche Vereine aus Württemberg zurück. In der Jugend spielte er zuletzt für die U19 des SSV Ulm in der Junioren-Bundesliga. Im Herrenbereich zog es ihn dann zum TSV Crailsheim, wo er bis 2007 in der Oberliga spielte. Nach einem Jahr in der Bayern-Liga bei Greuther Fürth II, einer weiteren Saison bei den Stuttgarter Kickers in der 3. Liga wechselte Kettemann 2009 zum VfR Aalen. 2014 ging es für ihn zum TSV llshofen in die Landesliga, wo er auf Anhieb zum Leistungsträger wurde und in der Doppelfunktion als Spieler und Trainer den Durchmarsch in die Oberliga schaffte. So., 02.11.2025, 13:30 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth 2 1 Abpfiff

Zurück in der Gegenwart: Nach dem 2:1-Sieg des SC Paderborn über die Spvgg Greuther Fürth grüßt die Elf von Coach Kettemann nach elf Spielen von der Spitze der Tabelle. Dabei hat der SCP erst knapp die Sensation im Pokal gegen Bayer Leverkusen verpasst und blickt in der Liga auf eine Siegesserie von sieben Siegen zurück. Beim Kellerkind 1. FC Magdeburg soll dann der neunte Sieg am Stück gelingen.