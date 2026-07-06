Bekanntes Gesicht an der Seitenlinie

– Foto: FC Körle 69

Der FC Körle 69 hat nach der Trainerentscheidung für seine erste Mannschaft nun auch bei der Reserve Klarheit geschaffen. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, übernimmt Markus Potratz die zweite Mannschaft. Der bisherige Betreuer ist beim FCK ein bekanntes Gesicht und soll der „Zwooten“ nach dem Abstieg in die Kreisliga B neue Stabilität geben.

Potratz hat seine Zusage zunächst bis zur Winterpause gegeben. Anschließend wollen beide Seiten die Situation gemeinsam bewerten und entscheiden, ob der eingeschlagene Weg fortgesetzt wird oder ob sich Verein und Trainerteam für die Zukunft neu orientieren. Der FC Körle wählt damit eine Lösung, die Vertrautheit und Flexibilität miteinander verbindet. Max Heinemann aus der sportlichen Leitung zeigte sich entsprechend zufrieden. „Mit Markus haben wir eine vereinsnahe und erfahrene Lösung gefunden. Wir freuen uns, dass er bereit ist, die Verantwortung an der Seitenlinie zu übernehmen und der Mannschaft mit seiner wertvollen Erfahrung ab sofort weiterhelfen wird“, wird er in der Vereinsmitteilung zitiert.

Nachdem der FCK zuletzt Demet Şeker als neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft vorgestellt hatte, ist nun auch die Trainerfrage bei der Reserve beantwortet. Für Körle ist das ein weiterer Baustein in einer Kader- und Strukturplanung, die in den vergangenen Wochen vor allem auf Kontinuität, Zusammenhalt und klare Verantwortlichkeiten ausgerichtet war.