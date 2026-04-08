Bekannter von Steinmetz: Trapphoff wird Co-Trainer beim SuS Oberhausen Aktuell steht der SuS 21 Oberhausen mitten im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 5. Zeitgleich hat das Kellerkind allerdings etwas zu feiern - Torben Trapphoff wird neuer Co-Trainer für die kommende Saison. von Tristan Benten · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Trapphoff wird neuer Co-Trainer beim SuS Oberhausen – Foto: Torben Trapphoff

Der SuS 21 Oberhausen muss weiterhin um den Klassenerhalt in der Bezirksliga zittern. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit stellte der Verein vor wenigen Wochen Raphael Steinmetz als Cheftrainer vor. Für die Unterstützung des Übungsleiters wurde nun auch gesorgt - Torben Trapphoff wird neuer Co-Trainer für die kommende Saison.

Gemeinsame Zeit in Alstaden Steinmetz, der aktuell noch als Spieler für den VfB Bottrop in der Landesliga aktiv ist, wird sowohl als Cheftrainer, als auch als sportlicher Leiter in der kommenden Spielzeit für den SuS agieren. Mit Trapphoff bekommt er zudem einen alten Bekannten an die Seitenlinie gestellt, denn beide Trainer waren zusammen für die A-Jugend von Schwarz-Weiß Alstaden aktiv. Nun werden beide Übungsleiter ab der kommenden Saison in Oberhausen agieren. In welcher Liga ist jedoch noch unklar, denn der SuS steht aktuell mit 21 Zählern auf dem Relegationsplatz der Bezirksliga. Ein Punkt trennt den Verein noch vom rettenden Ufer. Mit nur sieben Zählern aus neun Rückrundenspielen bleibt es weiterhin eng für das Kellerkind.

Vorfreude auf die neue Aufgabe Unabhängig von der Ligazugehörigkeit blickt Trapphoff mit Zuversicht auf die neue Aufgabe. "Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zeit und die Herausforderungen, die in der kommenden Saison vor uns liegen", sagte der neue Co-Trainer auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins. Doch auch beim SuS ist die Freude groß über den neuen Übungsleiter. "Torben und Raphael sind ein absolut eingespieltes Duo. Wir sind überzeugt, dass diese Chemie uns sportlich weiterhelfen wird. Aber auch abseits des Platzes passt Torben menschlich hervorragend zur Schleuse – er verkörpert genau die Werte, die wir hier leben", erklärte Robin Peters, 1. Vorsitzender in Oberhausen.