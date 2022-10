Bekannter Platz - Ungewohnte, ungewisse Rolle Für Christian Hatzky ist es am Wochenende eine besondere Rückkehr in sein altes Wohnzimmer Volkspark-Stadion.

Pünktlich zum Stadtderby beim „großen“ FSV Wacker 03 Gotha kehrt Kendy Burkhardt auf die Trainerbank des Aufsteigers zurück. Zuletzt wurde der 42-Jährige von Christian Hatzky in dieser Rolle vertreten. Dabei konnte Siebleben den Favoriten aus Sonneberg zumindest zeitweise kitzeln, verlor aber dennoch (2:4). Für „Hatzer“ war es trotz Niederlage ein tolles Debüt als „Trainer“. „Unabhängig vom Ergebnis war es ein super Erlebnis. Ich hatte eine Woche vorher erfahren, dass ich das Zepter an diesem Tag in die Hand nehmen soll. Ich habe dann erleben dürfen wieviel Arbeit hinter diesem Posten steckt. Aber es hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für das Vertrauen vom Trainer, Mannschaft und dem gesamten Verein. Aber ich denke, daran sieht man auch in kurzer Zeit welche Wertschätzung ich hier genießen darf! Dafür bin ich dankbar“, so der 32-Jährige zur letztwöchigen Rolle.Ob Hatzky nun gegen seinen ehemaligen Verein, für den mehr als zehn Jahre die Töppen schnürte und Oberliga-Spiele absolvierte, dann wieder auf dem Platz steht, ist allerdings ungewiss. „Im Moment bin ich seit einigen Wochen angeschlagen. Ich fühle mich selbst nie zu 100% fit. Im Spiel gegen Fahner Höhe II habe ich dann einen Warnschuss meines Körpers bekommen. Seitdem bin ich jede Einheit zur Physio und mache leichtes Aufbautraining. Ob es für Samstag reicht, entscheiden wir kurz vor dem Spiel. Ich möchte natürlich unbedingt bei diesem Spiel dabei sein“, beschreibt er seine aktuelle Verfassung.

Alles kann, nichts muss

Nichtsdestotrotz freut er sich wie alle anderen Siebleber auf das Wiedersehen mit Wacker Gotha. Zuletzt standen sich beide Teams im April 2019 in der Landesklasse gegenüber. Damals gewann Wacker deutlich mit 6:2 in Siebleben. Auch insgesamt spricht die Bilanz mit fünf Siegen für den Stadtkrösus gegenüber zwei Erfolgen für die SpVgg. Einen Sieg gab es dabei 2014 auch schon im Volkspark-Stadion. Beim 3:0 traf mit Sören Lehmann ein Kicker doppelt, der auch am Wochenende dabei sein wird. „Es wird seit Wochen in der Fanszene und im ganzen Verein über das Spiel geredet. Ich bin stolz und froh dieses Event nochmal im Volkspark-Stadion, meiner jahrelangen Heimat, erleben zu dürfen. Natürlich ist das für mich ein ganz besonderes Spiel, aber ich bin erfahren genug, um das Spiel einzuordnen. Ich will die Euphorie nicht eindämmen, aber wir müssen unsere Spiele gegen unsere direkten Konkurrenten gewinnen. Samstag wird ein Highlight und Zugabe für uns Alle“, stimmt sich Hatzky auf da Wiedersehen ein.

Die Flinte schon vor der Partie ins Korn werfen, will der erfahrene Mittelfeldspieler aber nicht. Die Favoritenrolle schiebt er klar dem Gastgeber zu. „Wacker Gotha möchte jedes Spiel gewinnen. Es ist eine Mentalität, die mich jahrelang verfolgt und weiterentwickelt hat. Und genau da haben wir unsere Chance. In Siebleben wird uns keiner den Kopf abreißen, wenn wir alles versucht haben. Sollte der haushohe Favorit nicht gewinnen, wird es intern Unzufriedenheit geben, weil man den sportlichen Zielen wieder etwas hinterherläuft. Dies sollte der Ansatz für uns sein. Natürlich muss ab Minute Eins alles passen bei uns. Aber ich denke, dass wir einen Matchplan entwickeln haben, der uns dort bestehen lässt“, so der finale Blick auf die Partie am Samstag für die sich „Hatzer“ viele Zuschauer wünscht.