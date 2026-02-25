Bekannter Name übernimmt wichtige Rolle im Torwartbereich

– Foto: VfL Weiße Elf Nordhorn

Der VfL Weiße Elf Nordhorn baut seinen Trainerstab weiter aus. Mit Florian Bloemen kehrt ein ehemaliger Stammtorhüter des Vereins zurück und übernimmt künftig Verantwortung im Torwartbereich der ersten Mannschaft und im Nachwuchs.

Florian Bloemen wird ab der kommenden Saison das Torwarttraining der ersten Mannschaft übernehmen. Zusätzlich unterstützt er das Jugend-Talentteam, um die Nachwuchskeeper gezielt zu fördern. Der ausgebildete Torwarttrainer mit C-Lizenz war früher Stammtorhüter der ersten Mannschaft und ist eng mit dem Verein verbunden.

Mit der Rückkehr von Bloemen verfolgt der Verein das Ziel, die Entwicklung der Torhüter über alle Altersklassen hinweg zu stärken. Durch seine Tätigkeit im Senioren- und Nachwuchsbereich soll eine durchgängige Förderung vom Jugendbereich bis zur ersten Mannschaft gewährleistet werden.

