Bekannter Name kehrt zurück: Max Ritter verstärkt SF Lotte

Die Sportfreunde Lotte präsentieren in der Winterpause einen namhaften Rückkehrer: Max Ritter läuft künftig wieder am Lotter Kreuz auf und soll die Offensive der Blau-Weißen beleben. Der 21-jährige rechte Mittelfeldspieler stand bereits in der Saison 2023/24 bei den SFL unter Vertrag und hatte mit acht Toren maßgeblichen Anteil am damaligen Aufstieg in die Regionalliga.

Nach seiner erfolgreichen ersten Zeit in Lotte wechselte der 1,75 Meter große, rechtsfüßige Mittelfeldakteur zum SC Paderborn 07 II, wo er in der Regionalliga West eingesetzt wurde. Nun zieht es den lauf- und kombinationsstarken Spieler zurück nach Lotte. In insgesamt 31 Pflichtspielen überzeugte Ritter bereits durch hohes Tempo, zielstrebigen Offensivdrang und variable Einsatzmöglichkeiten.

Ritter, unterschreibt zunächst einen Vertrag bis zum Sommer und steht der Mannschaft somit für die Rückrunde zur Verfügung.