Bekannter Dortmunder Trainer heuert beim Lüner SV an

Als Dimitrios Kalpakidis (46) fast exakt vor einem Jahr beim kriselnden Oberligisten TuS Bövinghausen zurücktrat, war er schnell beim damaligen abstiegsgefährdeten Westfalenligisten Lüner SV im Gespräch, der gerade Coach Hayrettin Celik entlassen hatte.
„Das Projekt in Lünen ist eine reizvolle Geschichte. Man kann etwas bewegen. Der Kader hat eine gewisse Qualität", sagte der in Dortmund allseits bekannte Coach. Zunächst aber übernahm Bülent Kara den LSV, im April 2025 folgte Giovanni Schiattarella, der den Abstieg in die Landesliga nicht verhindert konnte. Da Schiattarella kürzlich seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet hat, war der LSV wieder auf Trainersuche. Nun bekommt Kalpakidis ab Sommer seine Chance beim aktuellen Landesliga 4-Tabellenführer.
„Wir waren immer wieder im Austausch“, sagt Lünens Sportliche Leiter Tuna Kayabasi gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" und führt aus: „Dimi ist gut mit Giovanni befreundet. Über diesen kurzen Draht hat es regelmäßig Gespräche gegeben. Wir kennen uns zudem seit über 20 Jahren persönlich. Er bringt ein großes Netzwerk mit und hat bei verschiedenen Stationen erfolgreich gearbeitet. Diese Mischung aus Kontakten und Erfahrung hat den Ausschlag gegeben. Neben sportlichen Aspekten spielte für uns auch die menschliche Komponente eine zentrale Rolle. Er verkörpert einen Trainertyp, der die Nähe zur Mannschaft sucht. Uns war wichtig, dass er eine Einheit formt. Er soll kein distanzierter Vorgesetzter sein, sondern jemand, der den Draht zu den Spielern hält und innerhalb des Teams für Geschlossenheit sorgt. Er ist jemand, der auch als Kollege wahrgenommen wird. Diese Eigenschaft hat im Anforderungsprofil eine wichtige Rolle gespielt."