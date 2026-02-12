Bekannter Dortmunder Trainer heuert beim Lüner SV an

– Foto: Cengiz Akbas

Als Dimitrios Kalpakidis (46) fast exakt vor einem Jahr beim kriselnden Oberligisten TuS Bövinghausen zurücktrat, war er schnell beim damaligen abstiegsgefährdeten Westfalenligisten Lüner SV im Gespräch, der gerade Coach Hayrettin Celik entlassen hatte.

„Das Projekt in Lünen ist eine reizvolle Geschichte. Man kann etwas bewegen. Der Kader hat eine gewisse Qualität", sagte der in Dortmund allseits bekannte Coach. Zunächst aber übernahm Bülent Kara den LSV, im April 2025 folgte Giovanni Schiattarella, der den Abstieg in die Landesliga nicht verhindert konnte. Da Schiattarella kürzlich seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet hat, war der LSV wieder auf Trainersuche. Nun bekommt Kalpakidis ab Sommer seine Chance beim aktuellen Landesliga 4-Tabellenführer.