 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Bekannte Namen kehren zum FSV Hessen Wetzlar zurück

Teaser FRAUEN: +++ Ein komplett neues Trainerteam und eine neue Sportliche Leitung – beim ehemaligen Fußball-Regionalligisten FSV Hessen Wetzlar dreht sich die Zeit eher rückwärts +++

von Redaktion · Heute, 21:23 Uhr · 0 Leser
Kehrt als Co-Trainer zum FSV Hessen Wetzlar zurück: Marco Ebert. (Archivbild) © Martin Weis
Kehrt als Co-Trainer zum FSV Hessen Wetzlar zurück: Marco Ebert. (Archivbild) © Martin Weis

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Wetzlar. Bis zum Sommer hat Michael Dörr noch die Leitung bei der U21 des FSV Hessen Wetzlar inne. Dann gibt der 62-Jährige, der den FSV schon zu Zweitliga-Zeiten gecoacht hatte, sein Amt wie besprochen ab. Unter dem Fußballfachmann zeigte die U21 seit der Winterpause eine beeindruckende sportliche Entwicklung.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.