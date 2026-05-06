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Ligabericht
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Bekannte Namen kehren zum FSV Hessen Wetzlar zurück
Teaser FRAUEN: +++ Ein komplett neues Trainerteam und eine neue Sportliche Leitung – beim ehemaligen Fußball-Regionalligisten FSV Hessen Wetzlar dreht sich die Zeit eher rückwärts +++
Wetzlar. Bis zum Sommer hat Michael Dörr noch die Leitung bei der U21 des FSV Hessen Wetzlar inne. Dann gibt der 62-Jährige, der den FSV schon zu Zweitliga-Zeiten gecoacht hatte, sein Amt wie besprochen ab. Unter dem Fußballfachmann zeigte die U21 seit der Winterpause eine beeindruckende sportliche Entwicklung.