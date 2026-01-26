Bekannte Gesichter verstärken den TSV 1863 zur Rückrunde Verlinkte Inhalte Spangenberg Spangenberg II

Der TSV 1863 Spangenberg kann zur Rückrunde drei Rückkehrer begrüßen, die den Kader sowohl sportlich als auch durch ihre Verbundenheit zum Verein verstärken. David Hillwig kehrt nach einer Zwischenstation beim Kreisoberligisten SG Gudegrund in die Liebenbachstadt zurück. Der 27-jährige Linksfuß ist defensiv flexibel einsetzbar und kann sowohl in der Innen- und Außenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld agieren. Für die erste Herrenmannschaft der 1863er absolvierte Hillwig bereits über 60 Pflichtspiele. Künftig steht er wieder gemeinsam mit seinem Bruder Dominik Hillwig im Spangenberger Aufgebot.

Mit Cristian Sirean schließt sich ein weiteres Eigengewächs erneut dem TSV 1863 an. Der 19-jährige Angreifer machte bereits in den Jugendmannschaften des Vereins mit seinem Tempo und seinem Torriecher auf sich aufmerksam. Nach Stationen bei der SG Gudegrund und der FSG Bebra in der Kreisoberliga Hersfeld-Rotenburg trägt Sirean nun wieder das Rot-Schwarze Trikot. Er wird im Verlauf der Rückrunde spielberechtigt sein und die Offensive ergänzen. Auch Bilal Öndes läuft wieder für seinen Heimatverein auf. Der 34-jährige durchlief die Jugendabteilung des TSV 1863 und war zuletzt für den SSV 1951 Kassel in der Kreisoberliga Kassel aktiv. Er gilt als technisch starker und robuster Defensivspezialist und ist innerhalb der Mannschaft als zuverlässiger sowie beliebter Mitspieler bekannt. Mit seiner Routine und Athletik soll Öndes der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.