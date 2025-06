Bekannte Gesichter übernehmen beim FC Schaffhausen II

FC Ramsen: Max übernimmt für Reber. Beim Drittligisten Ramsen kommt es auf die kommende Saison zu einem Trainerwechsel. Für Joel Reber, der aus familiären Gründen zurücktritt, übernimmt Marc Max beim Schaffhauser Verein. Dieser war bis im April noch für den deutschen Bezirksligisten Jestetten tätig . Zuerst gilt es für den FCR aber noch den Klassenerhalt sicherzustellen. In der Gruppe 5 trennen die Teams zwischen Platz 8 (Elgg) und 11 (Ellikon Marthalen (11.) einen Spieltag vor Schluss nur einen Punkt. Ob der Tabellenelfte am Ende aber wirklich absteigt, ist ohnehin noch nicht klar. Die zwei besten Zweitletzten der sechs Gruppen (In der Gruppe 6 sind es 13 Teams, da betrifft es als den Drittletzten) werden sich nämlich retten. Die Aufgabe von Ramsen ist allerdings nicht ganz einfach. Sie müssen beim Tabellenzweiten Diessenhofen antreten.

FC Schaffhausen: Toni und Paulinho kehren zurück. Alles auf Anfang. Das skurrile Abenteuer mit einem russischen Investor aus dem Tessin ist beim FC Schaffhausen II Geschichte ( wir berichteten ). Er dürfte seine Spieler nun beim Erstliga-Klub Taverne parkieren. Und dort dürfte auch Trainer Dagoberto Carbone landen. Mit ihn - und einer gänzlich neu zusammengewürfelten Mannschaft war in der Interregio-Gruppe 4 letztlich souverän der Klassenerhalt sicher gestellt worden. Derweil gibt der im letzten Herbst ausgeschiedene Antonio "Toni" Dos Santos an die Seitenlinie der Schaffhauser Reserven zurück. Assistiert wird der von seinem Landsmann Paulo "Paulinho" Menezes. "Die Rückkehr von Toni und Paulinho ist auch ein starkes Zeichen der neuen FCS-Führung wieder regional aktiv zu sein", schreibt der Verein in einer Mitteilung .

FC Linth 04: Mit neuem Personal gleich wieder in die 1. Liga. "Jetzt erst recht", sagt Linths Sportchef Didi Redzepi in einem Interview mit der "Südostschweiz". Die Kernaussage darin: Die Glarner streben nach einer Saison in der Gruppe 3 voller Trainerwechsel und Misserfolg mit dem neuen Coach Marius Zarn (zuvor Balzers) die sofortige Rückkehr in die 1. Liga an. "Wer sich mit 99 Prozent zufriedengibt, kann gleich wieder die Tasche packen", lässt Redzepi verlauten. Er freut sich, dass "erfahrene Kräfte wie André Caetano oder Ronnie Aeberli im Team erhalten bleiben. Und trotzdem: Im Kader wird es wieder zu erheblichen Veränderungen kommen. Das Gros der Abtrünnigen zieht es dabei zu Klubs innnerhalb der Erstliga-Gruppe 3. So zügelt mit Miroslav Dabic, Gianni Antoniazzzi, Altin Ramabaja gleich ein Trio nach Tuggen. Derweil sich Leonardo Uka (YF Juventus), Alex Giger (Winterthur U21) und Matheus Pat de Arruda (Kosova) in die Region Zürich verschieben. Neu im "Zigerschlitz" spielen dafür beispielsweise die Juventiner Kosta Makripodis und Luis Gutierrez. Oder aber Davide D’Acunto (von Ibach), der auch schon in der Region Zürich auflief.

FC Witikon: Yalçinkaya für Sentürk. Der neue Cheftrainer beim Drittliga-Team des FC Witikon heisst Serkan Yalçinkaya. "Sein Fokus liegt darauf, unsere talentierten Eigengewächse weiterzuentwickeln und gezielt mit erfahrenen Spielern zu ergänzen – ganz im Sinne unserer Strategie, die die Nachwuchsförderung und unsere Rolle als Ausbildungsverein ins Zentrum stellt", schreibt der Stadtzürcher Verein in einer Mitteilung auf seiner Website. Yalçinkaya war zuletzt im Nachwuchs des FC Schaffhausen als Trainer tätig. Der FCW verpasste in der Gruppe 3 unter der Führung des scheidenden Gürkan Sentürk den Wiederaufstieg. Vor dem letzten Spieltag liegen die Witiker auf dem dritten Rang.