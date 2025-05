Bekannt aus "Find the pro": Jürgen Sinev kehrt zum VfL Senden zurück

Jürgen Sinev gehört zu den Amateur-Kickern, die sich wohl überdurchschnittlicher Bekanntheit erfreuen dürfen. Der 22-jährige Offensivspieler, der noch für den Westfalenligist Westfalia Kinderhaus aufläuft, trat bereits in mehreren Videos des YouTubers Diyar Acar auf. Durch das Format "Find the pro", die Folge mit Sinev wurde über eine Million mal geklickt , erkennen ihn nach eigener Aussage ab und zu jüngere Zuschauer auf der Straße. Seine fußballerischen Fähigkeiten wird er ab Sommer dann nicht nur in den YouTube-Videos, sondern auch erneut beim VfL Senden auf den Rasen bringen.

Erneut, denn Sinev trug bereits zwischen Frühjahr 2021 und Sommer 2024 das Trikot des VfL. Beim Landesligisten konnte er seine wohl beste Zeit seiner bisherigen Laufbahn verbuchen, so erzielte er in 65 Spielen 32 Tore für die Sendener. Zur Saison 2024/25 machte Sinev dann den Schritt in die Westfalenliga und fand unweit bei Westfalia Kinderhaus seine neue sportliche Heimat. Doch nach nur einem Jahr bei der Westfalia wird der Deutsch-Albaner wieder zurück zum VfL wechseln. Grund dafür, dürfte die mangelnde Spielzeit in Kinderhaus sein. Sinev sammelte meist nur wenige Minuten und kam in seinen insgesamt 18 Liga-Einsätzen 13 Mal von der Bank.

"Es ist nun mal so, dass Jürgen in Kinderhaus nicht unbedingt Fuß fassen konnte. Bei uns hat er hingegen oft gespielt", kommentiert Sendens Sportlicher Leiter Taylan Berik bei Heimspiel-Online. "Auch ist das hier sein Heimatverein. Er kennt viele Spieler schon seit seiner Jugend. Wir wissen, was wir an ihm haben. Und er an uns", so Berik.