Beißt sich der Greifswalder FC in Berlin in der Spitzengruppe?

Die Tore erzielten Grace Bokake (25.), Colin Kroll-Thiel (44.) und Felix Heim (83.). Für Kroll-Thiel war es bereits der zweite Treffer als Neuzugang, während sich auch Neuzugang Felix Heim erstmals in die Torschützenliste eintrug. Schon im Saisonauftakt gegen einen der Topfavoriten, den Halleschen FC, hatte die Mannschaft eine couragierte Leistung gezeigt.

Mit dem 0:3-Erfolg beim FSV Zwickau hat der Greifswalder FC unter Trainer Alain Karim nicht nur den ersten Saisonsieg eingefahren, sondern auch eine bemerkenswerte Serie beendet: Zwickau hatte seit dem 30. August 2024 kein Regionalligaspiel mehr in der heimischen GGZ-Arena verloren.

Historie spricht für Greifswald

Der direkte Vergleich beider Klubs fällt bislang zugunsten der Ostseestädter aus: Vier der acht bisherigen Regionalliga-Duelle konnte der Greifswalder FC für sich entscheiden. Zuletzt gewann man mit 0:1 im Stadion auf dem Wurfplatz, direkt neben dem Olympiastadion gelegen, wo die Hertha-Amateure ihre Heimspiele austragen. Torschütze war damals Soufian Benyamina, der mittlerweile das Trikot des Halleschen FC trägt.

Hertha II mit ungewöhnlichem Saisonstart

Die Berliner unter Trainer Rejhan Hasanovic haben bislang erst ein Pflichtspiel bestritten. Die Partie gegen die VSG Altglienicke am vergangenen Samstag musste wegen einer Platzsperre infolge starken Regens abgesagt werden, ausgetragen werden sollte sie eigentlich in Fürstenwalde.

Im bisher einzigen Saisonspiel unterlag Hertha BSC II dem Chemnitzer FC deutlich mit 0:4, zudem sah Oluwajimi Adetokunbo-Adelenu in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte. Ob sich der Umstand, erst eine Partie absolviert zu haben, für die Berliner als Vor- oder Nachteil erweist, muss sich erst noch zeigen, der Greifswalder FC dagegen wirkt bereits früh in der Saison wie ein eingespieltes Team.

Blick auf die Tabellenspitze?

Klingt nach der vergangenen Saison wie eine Utopie, ist allerdings Realität: Mit einem Sieg würde die Mannschaft mindestens für eine Nacht in die Top drei der Tabelle vorrücken, abhängig von den zeitgleichen Ergebnissen des tabellenführenden Chemnitzer FC und des 1. FC Magdeburg II wäre sogar ein Sprung an die Tabellenspitze möglich.

Der FC Rot-Weiß Erfurt, der ebenfalls noch vor Greifswald steht, trägt sein Spiel erst am Mittwoch aus und bleibt damit vorerst außen vor. Die Tabellensituation am Anfang der Saison ist gewohnt eng gestaffelt. Umso mehr Bedeutung erhält für den Greifswalder FC die Chance, sich bei einer erfolgreichen Auswärtsfahrt in Berlin frühzeitig im vorderen Tabellendrittel festzusetzen, weitere Ausrufezeichen an die Konkurrenz zu setzen und zu signalisieren, dass man mit dem Abstieg in diesem Jahr nichts zu tun haben möchte.