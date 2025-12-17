Beiratssitzung setzt Schlusspunkt unter ein ereignisreiches Jahr

Rückblick & Vorschau

Zu Sitzungsbeginn blickte wfv-Präsident Matthias Schöck auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das neben dem DFB-Pokalsieg des VfB Stuttgart sowie zwei Spielen der Nations League und einem Länderspiel der DFB-U20-Nationalmannschaft in Württemberg eine Vielzahl sportlicher Highlights zu bieten hatte.

Auf der Tagesordnung der vierstündigen Sitzung standen insbesondere Informationen zu Personalangelegenheiten, Finanzen, Beschlüsse zu Ordnungsänderungen sowie Anliegen aus den Bezirken. Mit Blick auf das kommende Jahr wurden die Planungen für eine große Jubiläumsfeier in Ulm vorgestellt, wo am 8. Juli 1951 der Württembergische Fußballverband gegründet wurde.

Auszeichnung für vier Ehrenamtliche

Mit Marcus Kiekbusch, Florian Bollacher und Florian Müller-Metge wurden am Abend im festlichen Teil des Jahrestreffens drei verdiente Mitarbeiter ausgezeichnet. Für zwischenzeitlich mehr als 28 Jahre im Ehrenamt wurde Marcus Kiekbusch geehrt. Der Vorsitzende des Bezirks Schwarzwald/Zollern erhielt von Matthias Schöck die Verbands-Ehrennadel in Gold. Der wfv-Präsident würdigte zudem Florian Bollacher und Florian Müller-Metge jeweils mit der Silbernen Ehrennadel für 16 bzw. 15 Jahre ehrenamtlichen Einsatz im Württembergischen Fußballverband.

