Beines Erfolgsmission in Unterrath Die SG Unterrath befindet sich unter Daniel Beine weiter im Aufwind. Mit dem überzeugenden 5:2-Erfolg über DV Solingen unterstrich das Team erneut seine starke Form – und machte deutlich, wie nachhaltig der Trainer seit seinem Amtsantritt im Winter gewirkt hat. Der Klassenerhalt ist längst gesichert, der Blick richtet sich nun nach oben. von Marcus Giesenfeld · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Unterrath siegt deutlich gegen den DV Solingen – Foto: Claudia Pillekamp

Bei Daniel Beine machte sich unmittelbar nach Abpfiff der Partie gegen DV Solingen schon etwas Wehmut breit. „Wenn ich daran denke, dass meine Aufgabe hier in wenigen Wochen zu Ende geht, bin ich zugegebenermaßen ein wenig traurig“, gab der Trainer der SG Unterrath nach dem überzeugend herausgespielten 5:2-Sieg über DV Solingen zu Protokoll.

Beine fühlt sich pudelwohl in Unterrath Die ehrlichen Worte des 38-Jährigen verwundern nicht. Denn Beines kurze Amtszeit am Franz-Rennefeld-Weg, so viel kann man schon jetzt sagen, wird als erfolgreiche Periode in die Annalen eingehen. Die Mission, die SGU in der Liga zu halten, hat der ehemalige Oberligaspieler frühzeitig erfüllt. Vier Spieltage vor Schluss weist Unterrath zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellen-14. SSV Bergisch Born auf. Darüber hinaus hat der erst im Winter als Nachfolger von Deniz Aktag verpflichtete Übungsleiter auch eine Handschrift hinterlassen. Die gab es auch am Sonntag gegen den Tabellenvierten aus Solingen zu sehen. Zwar verstanden sich auch die Gäste im gepflegten Umgang mit dem runden Leder. Doch zielstrebiger und effektiver waren die Platzherren, was sich am Ende auch im Ergebnis widerspiegelte.

„Wir hatten zu Beginn beider Hälften jeweils unsere Probleme gegen diesen ballsicheren Gegner. Mit zunehmender Dauer haben wir dann aber zu unserem Spiel gefunden, uns Chancen erarbeitet und diese auch eiskalt verwertet“, konstatierte Beine. Dass sich der Übergangscoach, der das Zepter am Saisonende wie vereinbart an U19-Trainer Niklas Leven weiterreichen wird, inzwischen pudelwohl am Franz-Rennefeld-Weg fühlt, hängt in gewisser Hinsicht auch mit Toni Munoz zusammen. Denn mit dem treffsicheren Routinier hat Beine einen Vollstrecker in seinen Reihen, der in den letzten Wochen regelmäßig den Unterschied ausmachte.