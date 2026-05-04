Beines Erfolgsmission in Unterrath

Bei Daniel Beine machte sich unmittelbar nach Abpfiff der Partie gegen DV Solingen schon etwas Wehmut breit. „Wenn ich daran denke, dass meine Aufgabe hier in wenigen Wochen zu Ende geht, bin ich zugegebenermaßen ein wenig traurig“, gab der Trainer der SG Unterrath nach dem überzeugend herausgespielten 5:2-Sieg über DV Solingen zu Protokoll.
Die ehrlichen Worte des 38-Jährigen verwundern nicht. Denn Beines kurze Amtszeit am Franz-Rennefeld-Weg, so viel kann man schon jetzt sagen, wird als erfolgreiche Periode in die Annalen eingehen. Die Mission, die SGU in der Liga zu halten, hat der ehemalige Oberligaspieler frühzeitig erfüllt. Vier Spieltage vor Schluss weist Unterrath zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellen-14. SSV Bergisch Born auf.
Darüber hinaus hat der erst im Winter als Nachfolger von Deniz Aktag verpflichtete Übungsleiter auch eine Handschrift hinterlassen. Die gab es auch am Sonntag gegen den Tabellenvierten aus Solingen zu sehen. Zwar verstanden sich auch die Gäste im gepflegten Umgang mit dem runden Leder. Doch zielstrebiger und effektiver waren die Platzherren, was sich am Ende auch im Ergebnis widerspiegelte.
„Wir hatten zu Beginn beider Hälften jeweils unsere Probleme gegen diesen ballsicheren Gegner. Mit zunehmender Dauer haben wir dann aber zu unserem Spiel gefunden, uns Chancen erarbeitet und diese auch eiskalt verwertet“, konstatierte Beine.
Dass sich der Übergangscoach, der das Zepter am Saisonende wie vereinbart an U19-Trainer Niklas Leven weiterreichen wird, inzwischen pudelwohl am Franz-Rennefeld-Weg fühlt, hängt in gewisser Hinsicht auch mit Toni Munoz zusammen. Denn mit dem treffsicheren Routinier hat Beine einen Vollstrecker in seinen Reihen, der in den letzten Wochen regelmäßig den Unterschied ausmachte.
Auch gegen Solingen war Munoz wieder der Mann des Spiels. Das 1:0, (35.), 3:1 (41.) und 5:2 (90.) markierte der 36-Jährige höchstpersönlich. Das zwischenzeitliche 2:0 von Shuki Hamanosono (41.) bereitete der langjährige Oberligaspieler vor. Lediglich beim Freistoßtreffer von Nicholas Horn zum vorentscheidenden 4:2 (84.) hielt sich der zur kommenden Saison zu Sparta Bilk in die Bezirksliga wechselnde Deutsch-Spanier etwas zurück.
Den Weg nach Unterath hatte Munoz erst vor dieser Saison gefunden. Damals lockte noch ein gewisser Deniz Aktag. Der wiederum verabschiedete sich in der Winterpause in Richtung DV Solingen verbunden mit der Aussicht, vielleicht noch um den Oberliga-Aufstieg spielen zu können. In Solingen ist Aktag allerdings auch schon wieder Geschichte. Vor wenigen Wochen endete die kurze Zusammenarbeit, so dass es am Sonntag auch nicht zum mit Spannung erwarteten Wiedersehen kam.
Während die Gäste diese Spielzeit trotz der klaren Niederlage aller Voraussicht nach auf einem ordentlichen vierten Platz beenden werden, geht es für Unterrath in den verbleibenden Wochen noch darum, den Klingenstädtern möglichst dicht auf die Pelle zu rücken. Der fünfte Tabellenplatz ist in Reichweite und in der momentanen Verfassung auch realistisch.
"Natürlich wollen wir jetzt versuchen, die Saison bestmöglich abzuschließen“, verspricht Beine. Bei der benachbarten Turu wird man das nicht gerne hören. Die stark abstiegsbedrohten Oberbilker, die am Sonntag nicht über ein 2:2 gegen VSF Amern hinauskamen, sind am Freitag der nächste Gegner der SGU.