Beine: „Sollte der Worst Case eintreten, werden wir wieder aufstehen“

Herr Beine, der VfB Homberg steht in der Oberliga auf einem Abstiegsplatz. Gilt Ihr Vertrag ligaunabhängig?
Der Xantener Daniel Beine, aktuell noch Coach beim Landesligisten SG Unterrath, wird ab 1. Juli als Trainer beim Oberligisten VfB Homberg anfangen. Ein Gespräch mit dem 38-Jährigen über die richtige Mentalität im Abstiegskampf, was er bei dem Traditionsklub verändern möchte und über den neuen Kader.
Herr Beine, der VfB Homberg steht in der Oberliga auf einem Abstiegsplatz. Gilt Ihr Vertrag ligaunabhängig?
DANIEL BEINE Ich habe einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben – unabhängig von der Liga. Sollte tatsächlich der Worst Case eintreten, werden wir wieder aufstehen und gemeinsam das Blatt wenden. Genau diese Mentalität erwarte ich auch von der Mannschaft.
Warum haben Sie sich für den VfB entschieden?
BEINE Der Verein steht seit vielen Jahren für erfolgreiche und zugleich seriöse Arbeit. Mit dem Stadion und den gesamten Rahmenbedingungen verfügt der VfB über eine herausragende Infrastruktur – etwas, das sich jeder Fußballer und Trainer wünscht. Zudem sind die Gespräche mit Wolfgang Graf und Frank Hildebrandt (Abteilungsleiter und Sportlicher Leiter; die Red.) sehr positiv verlaufen, sodass mir die Entscheidung letztlich leicht gefallen ist.
Bis zum Ende der Saison stehen Sie noch beim Landesligisten SG Unterrath an der Seitenlinie. Sind Sie dennoch bereits im engen Austausch mit den Verantwortlichen in Homberg?
BEINE Tobias Schiek und Fabian Schmidtke tragen bis zum Saisonende die volle Verantwortung und machen aktuell einen hervorragenden Job. Das hat man zuletzt auch beim überzeugenden Auftritt gegen Blau-Weiß Dingden gesehen. Im Hintergrund laufen natürlich bereits die Planungen für die kommende Saison. Dazu gehören auch Gespräche mit dem aktuellen Kader, denn ich möchte die Spieler möglichst schnell kennenlernen.
Zuletzt feierte Homberg einen überzeugenden 5:1-Erfolg gegen Dingden. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?
BEINE Neben dem Ergebnis war vor allem die gezeigte Leistung wichtig. Die Mannschaft lebt und zeigt, dass jeder alles für den Klassenerhalt investiert. Wir verfügen über viel Qualität im Kader, jetzt gilt es, den Fokus voll auf die letzten beiden Spiele zu richten. Ich halte wenig davon, ständig von Druck oder Abstiegskampf zu sprechen. Entscheidend ist, positiv zu bleiben, die Energie aus dem Dingden-Spiel mitzunehmen und am Wochenende erneut alles auf den Platz zu bringen. Dann bin ich überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden.
Haben Sie die Sorge, dass der Kader bei einem möglichen Abstieg auseinanderbrechen könnte?
BEINE Nein, das ist aktuell kein Thema. Wir haben bereits rund 15 Zusagen, die ligaunabhängig gelten. Außerdem arbeitet jeder Spieler selbst daran, auch in der kommenden Saison Oberliga-Fußball zu spielen. Ich bin überzeugt davon, dass wir unser Ziel erreichen werden.
Welche Neuzugänge und definitiven Abgänge stehen bereits fest?
BEINE Dazu wird unser Sportlicher Leiter Frank Hildebrandt zum passenden Zeitpunkt informieren.
Stefan Janßen hat den VfB Homberg als Trainer über fast zehn Jahre hinweg geprägt. Wie möchten Sie die Aufgabe angehen und welche Veränderungen planen Sie?
BEINE Stefan Janßen hat über viele Jahre hervorragende Arbeit geleistet – sowohl sportlich als auch menschlich. Gemeinsam mit meinem Trainerteam und der Mannschaft möchten wir eine eigene Handschrift entwickeln. Wir wollen für Intensität, Spielfreude und taktische Disziplin stehen. Ich bin ein offensiv denkender Trainer, der möglichst viele Torabschlüsse und intensive Pressingmomente sehen möchte – natürlich immer mit einer stabilen Defensivstruktur als Grundlage.
Auch ihr ehemaliger Klub als Spieler, der SV Sonsbeck, steckt mitten im Abstiegskampf. Wer schafft eher den Klassenerhalt?
BEINE Ich wünsche mir natürlich, dass beide Vereine die Klasse halten. In Sonsbeck habe ich noch viele Freunde und Bekannte. Außerdem gibt es kaum etwas Schöneres als ein gut besuchtes Nachbarschaftsduell.
Am letzten Spieltag tritt Sonsbeck beim SV Biemenhorst, wo Sie im Oktober 2025 gehen mussten. Wer hat in der Partie die besseren Karten?
BEINE Für Biemenhorst geht es tabellarisch um nicht mehr allzu viel. Da könnten am Ende vielleicht die letzten Prozentpunkte an Motivation fehlen. Deshalb sehe ich den SV Sonsbeck dort im Vorteil.
Gleichzeitig empfängt Homberg den 1. FC Kleve zum direkten Abstiegsduell. Wer setzt sich durch?
BEINE Ich denke, das wird ein emotionales und enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Ausschlaggebend wird sein, wer mental stabiler auftritt und den größeren Willen zeigt. Unser Ziel ist klar: Wir wollen den Klassenerhalt schaffen.