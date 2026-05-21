Beine: „Sollte der Worst Case eintreten, werden wir wieder aufstehen“

BEINE Neben dem Ergebnis war vor allem die gezeigte Leistung wichtig. Die Mannschaft lebt und zeigt, dass jeder alles für den Klassenerhalt investiert. Wir verfügen über viel Qualität im Kader, jetzt gilt es, den Fokus voll auf die letzten beiden Spiele zu richten. Ich halte wenig davon, ständig von Druck oder Abstiegskampf zu sprechen. Entscheidend ist, positiv zu bleiben, die Energie aus dem Dingden-Spiel mitzunehmen und am Wochenende erneut alles auf den Platz zu bringen. Dann bin ich überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden.

Haben Sie die Sorge, dass der Kader bei einem möglichen Abstieg auseinanderbrechen könnte?