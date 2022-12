Beine: „Kurios, dass wir nicht oben stehen“ Der Trainer von Viktoria Goch zum engen Titelrennen in der Fußball-Bezirksliga.

Viktoria Goch schien auf dem Weg zum Titel nicht zu stoppen zu sein. Der Fußball-Bezirksligist startete mit zwölf Siegen in die Saison. Das Team von Trainer Daniel Beine ist nach 16 Partien immer noch ungeschlagen. Doch nach vier Unentschieden in Serie liegt die Viktoria als Tabellenzweiter fünf Punkte hinter dem ebenfalls unbesiegten Spitzenreiter SV Budberg zurück, der ein Spiel mehr ausgetragen hat. Daniel Beine spricht im Interview über die letzten Spiele und die Konkurrenz.

Die Viktoria ist noch ungeschlagen, hat aber trotzdem fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SV Budberg. Wie fühlt sich das an?

Daniel Beine: "Dass wir nach dieser Serie in der Tabelle nicht oben stehen und sogar einen kleinen Rückstand haben, ist kurios. Aber es gibt mit dem SV Budberg und dem mit uns punktgleichen GSV Moers halt auch zwei andere Teams mit enormen Potenzial in unserer Gruppe. Wir können stolz auf das sein, was wir geschafft haben. So eine Serie muss man erst einmal hinlegen. Aber man muss auch die Leistung des SV Budberg anerkennen, der es noch ein wenig besser gemacht hat. Fakt ist: Wir haben bislang eine sehr gute Saison gespielt. Die Leistungen waren größtenteils gut."

Auch zuletzt, als es nur vier Unentschieden in Folge gab?

Beine: "Diese Ergebnisse muss man schon relativieren. Wir haben beim SV Budberg ein 0:0 und beim Tabellenvierten TuS Xanten ein 1:1 erreicht. Das sind gute Resultate. Beim 1:1 gegen den abstiegsgefährdeten VfB Homberg II waren wir nicht gut – das war unser einziges schwächeres Spiel bislang. Am Sonntag stimmte beim 1:1 gegen die DJK Twisteden die Leistung wieder, fehlte aber das nötige Spielglück."

Wie beurteilen Sie die Lage im Titelrennen?

Beine: "Mir war schnell klar, dass es extrem spannend wird, weil auch Budberg, Moers und der TuS Xanten sehr gute Teams haben. Für uns spricht, dass wir noch Heimspiele gegen alle Konkurrenten aus der Spitzengruppe bestreiten. Wir müssen unsere Leistung weiter bringen, dann werden wir auch Erfolg haben."