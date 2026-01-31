"Beinahe-US-Profi" verstärkt die Sportfreunde Lotte

– Foto: Sportfreunde Lotte

Der 25-jährge Louis Hiepen, einst Talent in der Fohlenschmiede von Borussia Mönchengladbach, war nach fünf Jahren in den USA im Frühjahr 2025 nach Deutschland zurückgekehrt. Der Profi-Traum wäre in den Vereinigten Staaten beinahe in Erfüllung gegangen, wenn Real Salt Lake den sog. "International Roster Slot" aufgrund einer Verletzung nicht im letzten Moment an einen anderen ausländischen Spieler vergeben hätte. Über die VDV, die Vereinigung für Vertragslose Spieler, ist der gelernte Innenverteidiger nun bei Regionalligist Sportfreunde Lotte gelandet.

Bereits seit zwei Wochen trainiert der Abwehrmann am Lotter Kreuz mit und stand am gestrigen Samstag beim 1:1-Remis gegen Borussia Dortmund II schon in der Lotter Startelf.

In den Vereinigten Staaten gehörte der 1,91 m große Hiepen etwas mehr als vier Jahre zu den UNLV Rebels, dem College-Team der University of Nevada. Der gebürtige Gladbacher war zuvor von 2009 bis 2019 im Nachwuchsleistungszentraum der ansässigen Borussia ausgebildet worden und hatte U17- und U19-Bundesliga gespielt.

Über seine Zeit in den Vereinigten Staaten sagte Hiepen: „Ich habe mir in den USA ein super Umfeld an der Uni aufgebaut, war fünf Jahre Kapitän meiner Mannschaft und das Bindeglied von der Community zum Fußball. Man hat an der Uni ganz andere Verbindungen zu den Leuten als beispielsweise bei der Borussia, wo man nur zum Training geht. Man studiert ja noch. Und es ist generell alles familiärer." Sein Ziel war es nach der Deutschland-Rückkehr, in der 3. Liga Fuß zu fassen: „Wenn ich mich realistisch einordne, dann wäre ich zufrieden, wenn ich in der 3. Liga spiele. Dafür bin ich selbstbewusst genug, dass ich dort eine gute Rolle spielen kann."

Nun ist es vorerst die 4. Liga geworden. SFL-Trainer Fabian Lübbers sagt über seinen Neuzugang: „Wir gewinnen mit Louis einen super Typen und zweikampfstarken Innenverteidiger.“ Beim Auswärtsspiel in Dortmund hatte Hiepen auf Anhieb Jonathan Riemer aus der defensiven Dreierkette verdrängt.