Beinahe unerklärlich

Die Ladenburger (gelb-schwarz) müssen sich sputen, wenn sie Klassenerhalt erreichen wollen. – Foto: Eric Barth

Es ist viel mentale Aufbauarbeit in diesen Tagen nötig beim FV 03 Ladenburg. Der Kreisligist hat am Sonntag beim Mitkonkurrenten MFC 08 Lindenhof eine 0:6-Klatsche kassiert, was die Ausgangslage im Abstiegskampf ein großes Stück verschlechtert hat. Drei Punkte und das deutlich schlechtere Torverhältnis bedeuten quasi vier Zähler Rückstand zum rettenden Ufer.

"Das darf in unserer Situation nicht passieren, deswegen bricht aber auch keine Welt zusammen", ärgert sich Markus Bonset verständlicherweise über das 0:6, richtet jedoch rasch den Blick auf das, was seine Mannschaft beeinflussen kann. Das ist die anstehende Partie, die zuhause gegen den VfL Neckarau drei Punkte bereithalten muss. Alles andere wäre vermutlich zu wenig, um nach dem letzten Spieltag am 31. Mai über dem Abstiegsstrich zu stehen.

Die Frage, die sich bei diesem enttäuschenden Saisonverlauf stellt: Wie konnte es soweit kommen beim Vorjahresfünften, der mit Stürmer Luca Gaisbauer lediglich einen Abgang im Sommer 2025 hatte? "Eigentlich ist es unerklärlich", findet auch Bonset schwer Worte für das bisherige Abschneiden und ergänzt, "die Mannschaft ist zusammengeblieben und wir haben darüber hinaus sehr gute A-Jugendspieler in das Kollektiv eingebunden." Positivbeispiele gibt es ebenfalls, wie etwa der 4:3-Sieg gegen den Tabellenführer SG Oftersheim, als die Römerstädter zwischenzeitlich sogar mit 3:1 in Front lagen. Gerade einmal dreieinhalb Wochen liegt dieser Coup zurück.