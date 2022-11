Beinahe selbst ausgeknockt: TuS Holzkirchen serviert zwei Eigentore und gewinnt dank Korkor mit 3:2 FUSSBALL LANDESLIGA

Der TuS Holzkirchen hat am Samstag wohl das bewiesen, was im Sport mit am wichtigsten ist. Er hat – auch in schwierigen Spielsituationen – ein großes Kämpferherz bewiesen.

„Das ist Holzkirchen. Wir haben immer den Spirit, ein Spiel zu drehen“, sagt der überragende Mann an diesem Tag, Christopher Korkor. Nicht zuletzt durch den Sahnetag des Offensivspielers setzten sich die TuS-Kicker – trotz einiger Widrigkeiten – am Ende mit 3:2 gegen den bisherigen Spitzenreiter aus Ampfing durch und feierten drei Punkte, die sich so richtig gut anfühlten.

Dabei hatte TuS-Coach Joe Albersinger seine Truppe auf zwei Positionen umgestellt. Yasin Keskin sowie Menelik Ngu Ewodo saßen zunächst nur auf der Bank. Dafür rückten Pirmin Lindner und Alexander Mehring in die Startelf. Unabhängig davon erkannte man den Plan beim TuS früh: Gegen die erfahrenen Akteure rund um die gefährliche Offensivreihe der Gäste mit Mike Opara, Valentino Gavric und Daniel Toma wollte man aus der sicheren Abwehr agieren.

„Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit gut im Spiel waren“, meint Albersinger. Allerdings sorgte ein Lapsus in der TuS-Hintermannschaft nach einer Viertelstunde für den frühen Rückstand. Denn Innenverteidiger Aron Mättig bugsierte den Ball unglücklich ins eigene Tor. „Das war schon brutal“, gesteht Albersinger. Seine Schützlinge hätten anschließend „ein wenig den Faden verloren“. So musste auch TuS-Schlussmann Benedikt Zeisel das ein oder andere Mal in höchster Not klären. So als Ampfing in der Schlussphase des ersten Durchgangs den Ball wunderbar auf den einlaufenden Opara durchsteckte, dessen Versuch verhinderte der herauseilende Zeisel allerdings bravourös.

Anschließend dürfte Albersinger in der Kabine wohl die richtige Wortwahl getroffen haben. Denn seine Kicker kamen wie verwandelt zurück und waren plötzlich am Drücker. „Es war eine klare Steigerung zu erkennen, und alle haben das umgesetzt, was sie sollten“, freut sich der TuS-Trainer. „Wir haben gute Zweikämpfe gewonnen.“

Die Folge waren zwei große Chancen. Während Anes Ziljkic, der wunderbar bis zur Grundlinie durchbrach, noch den besser postierten Mitspieler verpasste, konnte Ampfings Schlussmann wenig später einen gefährlichen Flachschuss von Lindner gerade noch parieren. „Wir waren richtig fokussiert“, lobt Albersinger. Die Belohnung folgte kurz darauf: Ein eigentlich ungefährlicher Holzkirchner Freistoß aus der eigenen Hälfte rutschte durch die Ampfinger Innenverteidigung, und Holzkirchens Tobias Seidl spitzelte Sekundenbruchteile später den Ball zum 1:1 ins Tor.

Die Führung währte jedoch nicht lange. Denn nur vier Minuten später verlängerte TuS-Verteidiger Alexander Zetterer eine Ampfinger Ecke ins eigene Tor – das zweite Eigentor beim TuS an diesem Tag. Doch es sollte noch eine furiose Schlussviertelstunde des TuS Holzkirchen kommen. Oder genauer: von Christopher Korkor. In der 77. Minute nahm er den Ball zentral an, wackelte seinen Gegenspieler aus und zirkelte den Ball unter die Latte – ein klasse Tor. Kurz darauf leitete er einen Konter ein, marschierte über die rechte Seite und flankte dann halbhoch auf den einlaufenden Keskin, der den Ball volley zum umjubelten Siegtreffer einschob. „Unsere zweite Halbzeit war überragend“, freut sich Korkor. Denn diese drei nicht eingeplanten Punkte gegen den Spitzenreiter fühlen sich für den TuS wahnsinnig gut an.

TuS Holzkirchen – TSV Ampfing 3:2 (0:1)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Mättig, Zetterer, Siebler, Korkor, Haunolder, A. Bauer, Lindner (69. Drum), Mehring, Seidl, Ziljkic (79. Keskin).

Tore: 0:1 Mättig (15./Eigentor), 1:1 Seidl (67.), 1:2 Zetterer (71./Eigentor), 2:2 Korkor (77.), 3:2 Keskin (82.).

Gelbe Karten: A. Bauer, Ziljkic, Mehring – Akdemir.

Schiedsrichter: Michael Sperger.

Zuschauer: 150.