Beinahe makellose Hinrunde gekrönt

Petrus meinte es heute nicht gut mit den beiden Mannschaften, die trotz des Dauerregens, sicherlich alles reinwerfen werden um die drei Punkte nach Hause zu holen.

Das Ziel des heutigen Spiels war klar. Ein Sieg musste her zum Abschluss der Hinrunde. Somit könnte man sich gleich zum Herbst- / Wintermeister küren.

Die Moral der Gastgeber erlitt dadurch einen massiven Dämpfer, weshalb sich eine klare Übermacht der Gäste entwickelte. In der 28. Minute kam der FC Glattbrugg zu einem Angriff über die rechte Seite. Was nach einem guten Angriff für das Heimteam ausschaute entwickelte sich dank Gonçalves, rasch zu einem Konter der Gäste. Gonçalves luchst dem Gegner den Ball ab, erläuft sich einen guten Vorsprung und findet dann im Zentrum den alleinstehenden Ita. Dieser sieht wie Moreira das Laufduell auf der rechten Aussenseite gewinnt und bedient ihn mustergültig. Moreira legt den Ball humorlos in die Maschen (0:2, 28. Min).

Mit grosser Ambition und einer Portion Mut ging man in die Partie und belohnt sich so gleich mit der ersten Aktion. Ein Angriff über die rechte Seite endete auf dem Fuss des sich heranpirschenden Kletschke. Dieser zog eiskalt per Halbvolley ab und versenkte die Kugel im Winkel. TRAUMSTART! (0:1, 1. Min).

Mit einem Doppelschlag in der 34. resp. 35. Minute war das Halbzeitresultat dann doch passend zum gezeigten. Kletschke verwandelt in der 34. Minute zum 0:3 und Fernandes erhöht sogleich auf 0:4.

Mit dem Pausenresultat von 0:4 war man aus Affoltemer-Sicht natürlich zufrieden. Es entstand eine klare Überlegenheit die man auch erfolgreich in Tore ummünzen konnte.

In der zweiten Halbzeit nahm das Tempo dann deutlich ab. Der Regen wurde immer stärker und ungemütlicher. Die Oberhand behielt man jedoch problemlos. In der 60. Minute kam der FC Glattbrugg nach einem eigenen Abstoss in Bedrängnis. Ein kleiner technischer Fehler und schon war es geschehen. Kletschke spitzelte dem Gegner den Ball vom Fuss und legte ihn Marques vor. Dieser konnte den Angriff kaltschnäuzig verwerten und legte den Ball in die untere linke Torecke (0:5, 60. Min). Den Schlusspunkt für die Gäste erzielte man dank eines hervorragenden Balles von Vogt auf den rechts freilaufenden Massamba, welcher mit einem Tempodribbling, der seinesgleichen sucht, einen Gegner im Regen stehen lässt und dann problemlos den Torhüter ausschaut 0:6, 65. Min).

Das Spiel verlor zunehmend an Tempo und eigentlich erwartete man nur noch den Schlusspfiff. Der Gastgeber kam in der 90. Minute noch zu einem Eckball. Der lang geschlagene Ball fand am zweiten Pfosten den heranbrausenden Petrovic, dessen Kopfball konnte Salzmann noch ablenken aber leider nicht genug um das Tor verhindern zu können. Ein ungefährdeter Auswärtssieg war nun Tatsache.

Die Hinrunde ist somit für den FCA vorbei. Mit Stolz und Demut kann man jetzt auf die letzten 5 Monate zurückblicken. 10 Spiele, 9 Siege, ein Unentschieden und ein Torverhältnis von 45:8 sprechen für sich. Nach einer sehr schwierigen Saison konnte sich das Team wieder fangen und das Momentum auf ihre Seite ziehen. Wichtige Stützen sind geblieben und einige wichtige Transfers wie auch Rückkehrer haben den Weg in das Team gefunden. Diese Mannschaft scheint bereit zu sein für den nächsten Schritt. Das erste Etappenziel wurde erreicht und das Team brennt bereits jetzt auf die Rückrunde.

Die erste Mannschaft bedankt sich an dieser Stelle herzlichst für die Unterstützung von Supporter, Gönner und Fans im Verlauf dieser Hinrunde. Wir erwarten euch bald alle wieder, wenn die Mission Wiederaufstieg dann ende März/Anfang April wieder losgeht. FCA MITENAND!

Bereits jetzt wünscht der FCA allen Lesern eine schöne Adventszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2026!

FC Glattbrugg II – FC Zürich-Affoltern 1:6

FC Glattbrugg II: Erand Hodza, Vladan Petrovic, Francesco Picardi, Nol Gashi (45. Elmir Bafkjari), Armand Bozhdaraj, Benjamin Cricri (75. Baransel Yurdakul), Marko Baratovic, Enthony Biafora (45. David Sindjic), Qemal Sabedini (34. Mladen Apostolovic) (80. Nol Gashi), Elion Bytyqi (75. Gabriel Jankovic) (80. Mladen Apostolovic), Gabriel Jankovic (45. Qemal Sabedini) (80. Nol Gashi) - Trainer: Emmanouil Tsiftsis

FC Zürich-Affoltern: Ernst Salzmann, Noah Massamba (80. Elvir Imeri), Ricardo Goncalves (62. Tim Hausmann), Haithem M'Laikia, Alexandre Candido (80. Kaan Demirci), Micael Costa Fernandes (55. Silvan Giger), Sandro Pereira Marques, Andre Filipe Moreira Exposto, Samba Aimo Ndiaye (70. Marti Vall-Llossera), Michael Kletschke, Fabian Ita (55. Siro Vogt) - Trainer: Nadim Butierrez - Co-Trainer: David Eichenberger - Co-Trainer: Andrea Di Blasio

Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Michael Kletschke (1.), 0:2 Andre Filipe Moreira Exposto (28.), 0:3 Michael Kletschke (34.), 0:4 Micael Costa Fernandes (35.), 0:5 Sandro Pereira Marques (60.), 0:6 Noah Massamba (65.), 1:6 Vladan Petrovic (90.)