Beinahe makellos: Reusrath weiter auf Erfolgskurs

Die Saison könnte für den SC Germania Reusrath kaum besser laufen: sieben Spiele, sechs Siege und nur ein Unentschieden. Am Sonntag können die Reusrather bei Rot-Weiß Wülfrath beweisen, warum sie an der Spitze stehen. Germania-Trainer Marco Schobhofen erzählt im Gespräch mit FuPa Niederrhein, warum ihn die überragende Leistung seiner Mannschaft nicht überrasche, obwohl die vergangene Saison noch völlig anders aussah.

Der Abschluss der vergangenen Saison hätte nicht unbedingt vermuten lassen, dass die Germania in der laufenden Spielzeit so aufdrehen würde. Das weiß auch Schobhofen und kommentiert: „Da wir in der letzten Saison erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt fix machen konnten, haben wir uns lediglich vorgenommen, eine ruhigere Saison zu spielen.“ Die durchwachsene Vorsaison hatte auch einen kleinen Umbruch zur Folge. Gleich neun neue Gesichter haben sich dem SC angeschlossen – mit großem Erfolg: „Die ersten drei Wochen der Sommervorbereitung war ich im Urlaub, und mein Trainerkollege Jürgen Glomb hat das Training geleitet. Er hat mir in dieser Zeit schon ziemlich euphorisch mitgeteilt, dass wir da jetzt eine richtig gute Mannschaft mit richtig guten Typen zusammenhaben“, sagt Schobhofen mit Freude.

Und diese „guten Typen“ haben sich direkt bestens eingefügt. Sommer-Neuzugang Biagio Giuliano Rizzelli ist nicht nur der treffsicherste Spieler seiner Mannschaft, sondern auch viertbester Torjäger der Liga. Dass die Punkteausbeute so üppig ausfällt, überrascht daher nicht: „Mit der Ausbeute sind wir natürlich mehr als zufrieden. Wir sind sehr gut aus der Sommervorbereitung gekommen, und die Jungs haben sich durch gute Leistungen die 19 Punkte absolut verdient.“

Bei solch überragenden Ergebnissen schleicht sich bei einem Trainer schnell der Perfektionismus ein – so auch bei Schobhofen: „Im Nachhinein ärgern wir uns, dass wir nicht die volle Punkteausbeute geholt haben. Gerade wenn man sieht, dass wir in Wermelskirchen nach 1:0-Rückstand 1:3 in Führung waren, um dann in der letzten Minute noch den Ausgleich zu kassieren.“

Für das Trainerteam war nach der Vorbereitung allerdings klar, dass es nicht so laufen würde wie im vergangenen Jahr: „Überrascht sind wir von der aktuellen Leistung der Mannschaft nicht. Wir Trainer sehen ja die Qualität der Jungs dreimal die Woche im Training“, lobt der 38-Jährige seine Truppe. „Wir haben eine überragende Trainingsbeteiligung, alle Jungs ziehen gut mit und sind weiterhin gierig nach Punkten.“

Erster härtere Brocken für die Germania

Bislang hat die Germania größtenteils gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel gespielt. Am kommenden Sonntag wird sich der SC Reusrath bei Rot-Weiß Wülfrath erstmals gegen einen Gegner beweisen müssen, dem Aufstiegsqualitäten nachgesagt werden. „Am Sonntag erwartet uns der wohl spielerisch stärkste Gegner bis dato. Wülfrath ist in meinen Augen ein Favorit auf den Aufstieg. Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen und höherklassigen Spielern“, sagt Trainer Marco Schobhofen.

Die Wülfrather stehen mit zwölf Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und könnten mit einem Sieg zur direkten Verfolgergruppe aufschließen. Für SC-Coach Schobhofen zählt es nun, zu zeigen, dass auch Top-Teams zu bezwingen sind – und dass die Tabellenführung kein Zufallsprodukt ist. In das Duell kann Germania mit voller Kaderstärke gehen.

Der Spitzenreiter spürt jedoch den Atem der Konkurrenz im Nacken: Gleich mehrere Teams könnten bei einer Reusrather Niederlage wieder in Schlagdistanz rücken. Dennoch geht die Germania als Favorit in die Partie und wird alles daran setzen, ihre bislang makellose Serie zu verteidigen.