Beinahe-Herzinfarkt für Trainer Aziz Ait Ben Omar

Das ist Aziz Ait Ben Omar. – Foto: Leon Kazma

Zweites Spiel, erster Sieg – und ein Torspektakel: Aziz Ait Ben Omar feiert als Trainer von Bezirksligist HSV Langenfeld seinen Premierenerfolg als der neue starke Mann an der Seitenlinie. In einem Aufeinandertreffen ohne eine echte Pause gewinnen die Gastgeber um Kapitän Leon Wallraf gegen ein abstiegsbedrohtes Wermelskirchen atemberaubend 5:4 (3:2). Dabei egalisieren die Langenfelder einen frühen Zwei-Tore-Rückstand und müssen dennoch in den Schlussminuten der Partie zittern. Vollends zufrieden konnte Ben Omar mit der Leistung seiner Schützlinge daher nicht sein.



Das Spiel benötigte keinerlei Anlaufzeit, sondern startete gleich so richtig durch: Nach nur neun Minuten traf Marin Postic zur Führung für den Außenseiter, und nur rund eine Viertelstunde später verdoppelte der 27-Jährige mit seinem zweiten Treffer den Abstand sogar (23.). Der HSV schien in dieser Phase mit der Marschroute des neuen Übungsleiters ein wenig überfordert. Laut Ben Omar war die Mannschaft im Pressing zu chaotisch, und sie reagierte auf lange Bälle zu spät, sodass die zweiten Bälle stets beim Gegner landeten und der HSV am eigenen Sechzehner in Unterzahl geriet. „Das hat der Gegner gut ausgenutzt“, bekannte Ben Omar.

HSV liegt 0:2 hinten



Die Hausherren kamen erst nach rund 20 Minuten besser ins Spiel. Dank einer Kombination über Wallraf und Fabian Pastow verkürzten sie den Rückstand kurz nach dem 0:2 sogleich wieder (24.). Vor dem Ausgleich erschuf sich der HSV eine Überzahlsituation auf der rechten Seite, wodurch Giuseppe Licausi nach einer Flanke erfolgreich war (36.). In der Nachspielzeit des ersten Spielabschnitts drehten die Langenfelder den Verlauf dann vollkommen auf den Kopf, als Nabil El Marhoumi zum psychologisch günstigen Zeitpunkt einnetzte (45.+2).

Allerdings folgte nach dem Seitenwechsel zunächst die kalte Dusche: Nach einem Fehler im Aufbauspiel klärte Florian Osmani den Ball laut Ben Omar eigentlich in letzter Sekunde, wurde dabei jedoch an der Hacke getroffen – und der Unparteiische gab Strafstoß für Wermelskirchen. Die folgende Chance vom Elfmeterpunkt ließ sich Nick Salpetro nicht nehmen. Er schoss den Ball mittig, während HSV-Keeper Christian Cyrys sich für eine Ecke entschieden hatte (60.). Doch auch diesmal bewiesen die Gastgeber Moral, und nach Hereingaben von links stellten zunächst Pastow (61.) und dann Licausi (63.) alle Weichen auf Sieg.