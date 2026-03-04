Beinah-Abbruch in Essen, Duisburg nur remis, FCS und Aachen jubeln

Hansa Rostock erfüllt Pflichtaufgabe

Keine Schwäche hat der FC Hansa Rostock gegen den TSV Havelse gezeigt. Begleitet von mehr als 4.000 Fans fuhr die Kogge einen ungefährdeten 3:1-Erfolg ein und hielt damit den Kontakt zum Relegationsrang. Die Rostocker Offensive setzte die TSV-Verteidiger permanent unter Druck. Nach 17 Minuten netzte Emil Holten nach perfekter Flanke von Lukas Wallner zum 1:0 für den FCH ein. Eine halbe Stunde war absolviert, als Semi Belkahia per Eigentor die Rostocker Führung ausbaute. Sein Klärungsversuch landete im eigenen Kasten. Als Julius Dülker unmittelbar darauf auf 1:2 verkürzte (32.) und Manuel Polster nur knapp am Ausgleich scheiterte (39.), schien eine Wendung noch einmal möglich. Erst Mitte der zweiten Hälfte fiel schließlich die Entscheidung. Maximilian Krauß vollendete einen Tempo-Gegenstoß mit dem 3:1 für Hansa.

____ Alemannia Aachen schlägt Schweinfurt

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt dürfte beim 1. FC Schweinfurt endgültig dahin sein. Bei Alemannia Aachen setzte es eine 0:1-Niederlage, durch die sich der Abstand auf das rettende Ufer auf 21 Punkte vergrößerte. Die Kaiserstädter begannen gleich forsch und pressten früh. Mika Schroers sorgte nach fünf Minuten für den ersten nennenswerten Abschluss. Der einzige Treffer des Abends sollte in der 13. Spielminute fallen. In Überzahl machte es die Alemannia schnell, Pierre Nadjombe konnte auf Lars Gindorf querlegen, der nur noch einschieben musste. In der Folge verhinderte Toni Stahl mehrfach einen höheren Rückstand der Schweinfurter, doch der Keeper allein konnte das Spiel nicht gewinnen. Immerhin sorgte er mit seinen zahlreichen Paraden dafür, dass bis zum Schlusspfiff der Ausgang offen blieb. Letztlich brachten die Aachener den knappen Vorsprung aber über die Zeit und dürften damit den Klassenerhalt sicher haben.

Rot-Weiss Essen mischt im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga weiter intensiv mit, der 1:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim rückte am Mittwoch allerdings in den Hintergrund. Die Partie des 27. Spieltags der 3. Liga war nach einem Böllerwurf im zweiten Durchgang fast 40 Minuten unterbrochen, weil RWE-Keeper Felix Wienand nach der Detonation des Knallkörpers zu Boden ging und nicht mehr weiterspielen konnte. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

Rot-Weiss Essen – SV Waldhof Mannheim 1:0

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand (54. Tino Casali), José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (86. Franci Bouebari), Michael Schultz, Torben Müsel, Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (87. Ruben Reisig), Marvin Obuz, Jannik Hofmann, Marek Janssen (79. Jaka Cuber Potocnik), Dickson Abiama (80. Ramien Safi)

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Samuel Abifade (58. Djayson Mendes), Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Oluwaseun Ogbemudia, Sanoussy Ba, Julian Rieckmann (57. Felix Lohkemper), Janne Sietan, Adama Diakhaby (78. Kushtrim Asallari), Diego Michel (50. Lovis Bierschenk), Terrence Boyd

Schiedsrichter: Lennart Kernchen

Tore: 1:0 Marek Janssen (32.)

Rot: Terrence Boyd (65./SV Waldhof Mannheim/)

____

Saarbrücken holt Big Points gegen Wiesbaden

War das die Vorentscheidung im Abstiegskampf? Der 1. FC Saarbrücken bezwang den SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 und baute damit den Abstand auf die Gefahrenzone auf acht Zähler aus. Niko Bretschneider eröffnete die Saarbrücker Offensivbemühungen nach zehn Minuten. Er prüfte Wehens Keeper aus spitzem Winkel. Besser machte es Maurice Multhaupt nach einer halben Stunde. Eine Ecke kam zu ihm durch und er musste aus kurzer Distanz den Ball nur noch über die Linie drücken. Kurz darauf verpasste Florian Pick es, den Vorsprung weiter auszubauen. Die Spitzenmannschaft aus Wiesbaden schien völlig von der Rolle und schwächte sich sechs Minuten durch einen Platzverweis gegen Niklas May zusätzlich selbst. Nach dem Seitenwechsel blieb der FCS am Drücker, besonders Multhaupt und Pick sorgten permanent für Torgefahr. Kurz vor dem Ende sollte schließlich der erlösende zweite Treffer folgen. Bretschneider netzte aus 20 Metern ein (81.). 1. FC Saarbrücken – SV Wehen Wiesbaden 2:0

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Niko Bretschneider, Robin Bormuth, Patrick Sontheimer, Tim Civeja (80. Philip Fahrner), Maurice Multhaup (71. Rodney Elongo-Yombo), Florian Pick (87. Amine Naïfi), Dominic Baumann (71. Luca Wollschläger), Kaan Caliskaner (71. Elijah Krahn) - Trainer: Argirios Giannikis

SV Wehen Wiesbaden: Noah Brdar, Sascha Mockenhaupt, Justin Janitzek, Florian Hübner (46. Fabian Greilinger), Niklas May, Jordy Gillekens, Gino Fechner, Milad Nejad (82. David Suárez), Lukas Schleimer (63. Ryan Johansson), Nikolas Agrafiotis (69. Ibrahim Ati Allah), Fatih Kaya (82. Jan Becker) - Trainer: Daniel Scherning

Schiedsrichter: Timo Gansloweit

Tore: 1:0 Maurice Multhaup (30.), 2:0 Niko Bretschneider (81.)

Rot: Niklas May (39./SV Wehen Wiesbaden/) ____ Nullnummer in Ingolstadt