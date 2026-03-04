Beinah-Abbruch in Essen, Duisburg nur remis, FCS und Aachen jubeln

Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga wird immer spannender. Da der MSV Duisburg beim FC Ingolstadt nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam, Rot-Weiss Essen und der FC Hansa Rostock ihre Spiele aber gewinnen konnten, trennen nun Platz drei und Rang acht nur vier Punkte. Überschattet wurde der Spieltag indes von einem Böllerwurf in Essen, in dessen Folge RWEs Keeper ins Krankenhaus musste und die Begegnung insgesamt fast 40 Minuten unterbrochen war.
Keine Schwäche hat der FC Hansa Rostock gegen den TSV Havelse gezeigt. Begleitet von mehr als 4.000 Fans fuhr die Kogge einen ungefährdeten 3:1-Erfolg ein und hielt damit den Kontakt zum Relegationsrang. Die Rostocker Offensive setzte die TSV-Verteidiger permanent unter Druck. Nach 17 Minuten netzte Emil Holten nach perfekter Flanke von Lukas Wallner zum 1:0 für den FCH ein. Eine halbe Stunde war absolviert, als Semi Belkahia per Eigentor die Rostocker Führung ausbaute. Sein Klärungsversuch landete im eigenen Kasten. Als Julius Dülker unmittelbar darauf auf 1:2 verkürzte (32.) und Manuel Polster nur knapp am Ausgleich scheiterte (39.), schien eine Wendung noch einmal möglich. Erst Mitte der zweiten Hälfte fiel schließlich die Entscheidung. Maximilian Krauß vollendete einen Tempo-Gegenstoß mit dem 3:1 für Hansa.
TSV Havelse – F.C. Hansa Rostock 1:3
TSV Havelse: Norman Quindt, Besfort Kolgeci, Emre Aytun (64. Marko Ilic), Noah Plume, Leon Sommer, Semi Belkahia, Julius Düker, Johann Berger (85. Julian Rufidis), Arlind Rexhepi (65. Lorenzo Paldino), Manuel Polster (40. Jannik Oltrogge), Robin Müller (85. Christopher Schepp)
F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Florian Carstens, Lukas Wallner, Viktor Bergh, Cedric Harenbrock (61. Lukas Kunze), Adrien Lebeau (78. Christian Kinsombi), Marco Schuster, Jonas Dirkner (71. Kenan Fatkic), Jan Mejdr, David Hummel (46. Maximilian Krauß), Emil Holten (70. Andreas Voglsammer)
Schiedsrichter: Michael Näther (Neschwitz) - Zuschauer: 6712
Tore: 0:1 Emil Holten (17.), 0:2 Semi Belkahia (30. Eigentor), 1:2 Julius Düker (32.), 1:3 Maximilian Krauß (72.)
Die Hoffnung auf den Klassenerhalt dürfte beim 1. FC Schweinfurt endgültig dahin sein. Bei Alemannia Aachen setzte es eine 0:1-Niederlage, durch die sich der Abstand auf das rettende Ufer auf 21 Punkte vergrößerte. Die Kaiserstädter begannen gleich forsch und pressten früh. Mika Schroers sorgte nach fünf Minuten für den ersten nennenswerten Abschluss. Der einzige Treffer des Abends sollte in der 13. Spielminute fallen. In Überzahl machte es die Alemannia schnell, Pierre Nadjombe konnte auf Lars Gindorf querlegen, der nur noch einschieben musste. In der Folge verhinderte Toni Stahl mehrfach einen höheren Rückstand der Schweinfurter, doch der Keeper allein konnte das Spiel nicht gewinnen. Immerhin sorgte er mit seinen zahlreichen Paraden dafür, dass bis zum Schlusspfiff der Ausgang offen blieb. Letztlich brachten die Aachener den knappen Vorsprung aber über die Zeit und dürften damit den Klassenerhalt sicher haben.
Alemannia Aachen – 1. FC Schweinfurt 05 1:0
Alemannia Aachen: Manuel Riemann-Lorenzen, Lamar Yarbrough, Matti Wagner (88. Sasa Strujic), Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe (88. Nils Winter), Petros Bagkalianis (76. Marius Wegmann), Faton Ademi, Lars Gindorf (76. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Jonas Oehmichen, Mika Schroers, Omar Sillah (81. Niklas Castelle)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic (83. Nikolaos Vakouftsis), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Lauris Bausenwein, Leonard Langhans, Johannes Geis, Winners Osawe (69. Sebastian Müller), Joshua Endres (45. Dustin Forkel), Erik Shuranov (18. Devin Angleberger), Manuel Wintzheimer
Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing)
Tore: 1:0 Lars Gindorf (13.)
Rot-Weiss Essen mischt im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga weiter intensiv mit, der 1:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim rückte am Mittwoch allerdings in den Hintergrund. Die Partie des 27. Spieltags der 3. Liga war nach einem Böllerwurf im zweiten Durchgang fast 40 Minuten unterbrochen, weil RWE-Keeper Felix Wienand nach der Detonation des Knallkörpers zu Boden ging und nicht mehr weiterspielen konnte. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.
Rot-Weiss Essen – SV Waldhof Mannheim 1:0
Rot-Weiss Essen: Felix Wienand (54. Tino Casali), José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (86. Franci Bouebari), Michael Schultz, Torben Müsel, Klaus Gjasula, Kaito Mizuta (87. Ruben Reisig), Marvin Obuz, Jannik Hofmann, Marek Janssen (79. Jaka Cuber Potocnik), Dickson Abiama (80. Ramien Safi)
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Samuel Abifade (58. Djayson Mendes), Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Oluwaseun Ogbemudia, Sanoussy Ba, Julian Rieckmann (57. Felix Lohkemper), Janne Sietan, Adama Diakhaby (78. Kushtrim Asallari), Diego Michel (50. Lovis Bierschenk), Terrence Boyd
Schiedsrichter: Lennart Kernchen
Tore: 1:0 Marek Janssen (32.)
Rot: Terrence Boyd (65./SV Waldhof Mannheim/)
War das die Vorentscheidung im Abstiegskampf? Der 1. FC Saarbrücken bezwang den SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 und baute damit den Abstand auf die Gefahrenzone auf acht Zähler aus. Niko Bretschneider eröffnete die Saarbrücker Offensivbemühungen nach zehn Minuten. Er prüfte Wehens Keeper aus spitzem Winkel. Besser machte es Maurice Multhaupt nach einer halben Stunde. Eine Ecke kam zu ihm durch und er musste aus kurzer Distanz den Ball nur noch über die Linie drücken. Kurz darauf verpasste Florian Pick es, den Vorsprung weiter auszubauen. Die Spitzenmannschaft aus Wiesbaden schien völlig von der Rolle und schwächte sich sechs Minuten durch einen Platzverweis gegen Niklas May zusätzlich selbst. Nach dem Seitenwechsel blieb der FCS am Drücker, besonders Multhaupt und Pick sorgten permanent für Torgefahr. Kurz vor dem Ende sollte schließlich der erlösende zweite Treffer folgen. Bretschneider netzte aus 20 Metern ein (81.).
1. FC Saarbrücken – SV Wehen Wiesbaden 2:0
1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Niko Bretschneider, Robin Bormuth, Patrick Sontheimer, Tim Civeja (80. Philip Fahrner), Maurice Multhaup (71. Rodney Elongo-Yombo), Florian Pick (87. Amine Naïfi), Dominic Baumann (71. Luca Wollschläger), Kaan Caliskaner (71. Elijah Krahn) - Trainer: Argirios Giannikis
SV Wehen Wiesbaden: Noah Brdar, Sascha Mockenhaupt, Justin Janitzek, Florian Hübner (46. Fabian Greilinger), Niklas May, Jordy Gillekens, Gino Fechner, Milad Nejad (82. David Suárez), Lukas Schleimer (63. Ryan Johansson), Nikolas Agrafiotis (69. Ibrahim Ati Allah), Fatih Kaya (82. Jan Becker) - Trainer: Daniel Scherning
Schiedsrichter: Timo Gansloweit
Tore: 1:0 Maurice Multhaup (30.), 2:0 Niko Bretschneider (81.)
Rot: Niklas May (39./SV Wehen Wiesbaden/)
In einem insgesamt zähen Drittliga-Spiel trennten sich der FC Ingolstadt und der MSV Duisburg torlos 0:0. Dichter Nebel kam erschwerend dazu. Den ausführlichen Spielbericht gibt es hier.
FC Ingolstadt 04 – MSV Duisburg 0:0
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Max Plath, Jonas Scholz (63. Jasper Maljojoki), Georgios Antzoulas (46. Lukas Fröde), Yannick Deichmann (82. Mattis Hoppe), Max Besuschkow, Gustav Christensen, Julian Kügel (82. Ognjen Drakulic), Emilio Kehrer (71. Yann Sturm)
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn (46. Lex-Tyger Lobinger), Can Coskun, Ben Schlicke, Christian Viet (65. Steffen Meuer), Aljaz Casar, Jan-Simon Symalla (65. Niklas Jessen), Patrick Sussek (86. Conor Noß), Florian Krüger (73. Dominik Kother)
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 3944
Tore: keine Tore
